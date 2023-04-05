شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية البحث عن مقاطع فيديو Spotify ومشاهدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر العديد من مقاطع الفيديو على Spotify، ولكن كيف يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو Spotify وتعيين الإعدادات الصحيحة للقيام بذلك، هناك بعض النصائح حول كيفية التعرف على بودكاست فيديو على Spotify ستستمتع به، وإليك الطريقة وفقا لما ذكره موقع podcastle:



اضبط إعداداتك في تطبيق Spotifyقبل أن تبدأ بث فيديو بودكاست على Spotify، تحتاج إلى تكوين إعداداتك في تطبيق Spotify، قد لا يقوم التطبيق بتشغيل الفيديو تلقائيًا عند بث البودكاست، للتأكد من أن تشغيل الفيديو يعمل على النحو الجيد، افتح إعدادات التطبيق بالضغط فوق رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

يمكن بالنسبة لمستخدمي iOS، أن تفتح قسم "Data Server" وتأكد من التبديل إلى "إيقاف" إعدادات "تنزيل الصوت فقط" و "بث الصوت فقط" ضمن "Video Podcasts".

أما بالنسبة لمستخدمي Android، بالمثل، قم بالتبديل إلى "إيقاف" تبديل "تنزيل الصوت فقط" و"بث الصوت فقط" في الإعدادات في قسم "خادم البيانات".

ويعد السبب الذي يجعلك تحتاج إلى القيام بذلك هو أنك إذا تركت هذه الميزات معطلة، فلن تتمكن من الوصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة بالبودكاست والأغاني التي تم تحميلها مع مقطع فيديو على Spotify.





شاهد فيديو بودكاست على Spotify

قم بتشغيل التطبيق، وانتقل إلى "بحث" بالضغط فوق الرمز الموجود في الأسفل، واكتب البودكاست الذي تريده في شريط البحث أو اختر "ملفات بودكاست" من قسم "استعراض الكل"، ومن هناك، سترى مجموعة متنوعة من البودكاست للاختيار من بينها، بما في ذلك العديد من مقاطع الفيديو الصوتية الشهيرة.

كما أنه بمجرد العثور على بودكاست فيديو تريد الاستماع إليه، اضغط فوقه واضغط على زر "تشغيل"، سيبدأ البث الصوتي تلقائيًا.

يمكن وضع ذلك فى خطوات:

1. افتح Spotify.

2. انتقل إلى العرض الذي تريد مشاهدته وانتقل إلى صفحة الحلقة.

3. قم بتشغيل حلقة بودكاست التي تريدها.

4. اضغط على شريط التشغيل في الجزء السفلي من الشاشة لعرض الفيديو بملء الشاشة.