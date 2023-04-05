شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيفا تطلق أول لعبة لها بعيدا عن EA للاعتماد على "الذكاء الاصطناعي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العام الماضي، تم تأكيد انتهاء الشراكة طويلة الأمد بين ناشر الألعاب Electronic Arts (EA) والهيئة الدولية لإدارة كرة القدم FIFA بعد 29 عامًا، ومنذ ذلك الحين، قررت المنظمتان السير في طريقهما المنفصل في صناعة ألعاب الفيديو.

فبينما تم تعيين EA لتغيير علامتها التجارية باسم EA Sports FC، أبدت FIFA اهتمامًا بإنشاء لعبة محاكاة كرة القدم الخاصة بها، حيث تم اتخاذ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه مؤخرًا من قبل FIFA مع إطلاق أول لعبة غير تابعة لـ EA بعنوان "FIFA World Cup AI League".

حيث أن لعبة الهاتف المحمول متاحة حاليًا مجانًا على نظام أندرويد ، في حين أن إصدار iOS قيد الإعداد لإصدار مستقبلي، وقد تم تطويره بواسطة AlteredStateMachine ، وهي شركة "AI Metaverse" مقرها نيوزيلندا.

فيفا تركز على الذكاء الاصطناعي في المقدمة

تراهن FIFA بشكل كبير على إدراج الذكاء الاصطناعي في اللعبة لجذب المستخدمين ، حيث ظهرت لمحات منه في الإعلان الترويجي، ويعد ملاءمة كلمة "AI" في لعبة كرة القدم ممارسة "غير شائعة" ، وبالتالي يعني أن المنظمة مصممة على استخدام الكلمة الطنانة لتعزيز التنزيلات.

ومع ذلك ، فإن اسم "AI League" ليس مجرد لقب حيث كشف المطورون عن كيفية استخدام اللعبة للمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة AI والميزات ذات الصلة، فعلى سبيل المثال ، يتم تحديد سمات كرة القدم للشخصية داخل اللعبة وكذلك الخزائن المخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

فريق مدعوم بالذكاء الاصطناعي وأزياء قابلة للتخصيص ومباريات متعددة اللاعبين، ويصف الموقع الرسمي دوري كأس العالم لكرة القدم FIFA بأنه لعبة حركة إستراتيجية لكرة القدم، إنها تنطوي على إدارة فريق من اللاعبين المدعومين بالذكاء الاصطناعي المعروفين باسم "AI All-Stars" ، ورفع مستوى قدراتهم ، ونقلهم عبر الإنترنت ضد فرق لاعبين آخرين.

وتتمتع AI League بميزة "Skill Blender" التي تمكن اللاعبين من تشكيل فريقهم من حيث سمات كرة القدم مثل السرعة والمهارة والقدرة على التحمل وما شابه. كما يوفر مجموعة من خيارات التخصيص التي تشمل عناصر خزانة الملابس الرياضية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك ، تقدم اللعبة ساحات متعددة حيث يمكن للاعبين مواجهة بعضهم البعض في مباريات متعددة اللاعبين. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم رؤية ترتيبهم في قوائم المتصدرين الإقليمية والعالمية.