شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تغرم تيك توك 15.8 مليون دولار لإساءة استخدام بيانات الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت إحدى هيئات مراقبة الخصوصية في المملكة المتحدة غرامة قدرها 12.7 مليون جنيه إسترليني (15.8 مليون دولار) على TikTok لما وصفته انتهاكات لقوانين حماية البيانات، بما في ذلك كيفية تعامل التطبيق مع المعلومات الشخصية للأطفال.

يقول مكتب مفوض المعلومات (ICO) إنه في عام 2020، سمحت TikTok لما يصل إلى 1.4 مليون طفل دون سن 13 عامًا باستخدام التطبيق في انتهاك لقواعده الخاصة.

ينص ICO على أن الشركات التي تقدم "خدمات مجتمع المعلومات" لمن تقل أعمارهم عن 13 عامًا تحتاج إلى الحصول على موافقة من والدي الأطفال أو الأوصياء عليهم، لم تفعل TikTok ذلك، وفقًا للجهة التنظيمية، التي أشارت إلى أن الشركة "كان يجب أن تكون على دراية بأن الأطفال دون سن 13 عامًا كانوا يستخدمون نظامها الأساسي"، علاوة على ذلك ، قال ICO (هيئة عامة مستقلة) إن TikTok لم تفعل ما يكفي للعثور على المستخدمين دون السن القانونية وإزالتهم من التطبيق - على الرغم من أن بعض كبار الموظفين أثاروا مخاوف بشأن هذه المشكلة، وفقاً لموقع engadget.

قرر المكتب أنه بين مايو 2018 ويوليو 2020، انتهكت TikTok اللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة بعدة طرق، من بين أمور أخرى، يقول ICO إن TikTok فشل في إعلام المستخدمين بشكل صحيح بطريقة سهلة الفهم حول كيفية تعامله مع بياناتهم ومشاركتها، على هذا النحو، من غير المرجح أن يكون مستخدمو TikTok، بمن فيهم الأطفال، قادرين على اتخاذ خيارات مستنيرة حول ما إذا كان وكيفية التعامل مع التطبيق، وأضاف المكتب أن TikTok فشلت في التأكد من أنها كانت تعالج البيانات التي تحتفظ بها عن مستخدمي المملكة المتحدة "بشكل قانوني وعادل وشفاف".

قال TikTok لشبكة ABC News: "إننا نستثمر بكثافة للمساعدة في إبعاد الأطفال دون سن 13 عامًا عن المنصة، ويعمل فريق السلامة المكون من 40.000 فرد لدينا على مدار الساعة للمساعدة في الحفاظ على النظام الأساسي آمنًا لمجتمعنا، وسنواصل مراجعة القرار وننظر في الخطوات التالية".