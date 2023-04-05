شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير: صفقة Elon Musk على تويتر يجب أن تصنف كأكثر عمليات الاستحواذ المدمرة للقيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ويليام كوهان، الذي كان يكتب لـ Puck إنه "من المؤكد أن صفقة Elon Musk على Twitter يجب أن تصنف على أنها أكثر عمليات الاستحواذ المدمرة للقيمة المعدلة من حيث القيمة على الإطلاق"، بينما قدّر ماسك قيمة Twitter بـ 20 مليار دولار في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 31 (مارس) للموظفين - مما يعني أن قيمتها انخفضت بأكثر من النصف بعد الاستحواذ على 44 مليار دولار - فإن القيمة الفعلية لتويتر أقل من ذلك.

ويقول كوهان إن البنوك لا تزال تمتلك 13 مليار دولار من ديون تويتر ولا يمكنها بيعها بأكثر من 50 سنتًا على الدولار، "يجب أن يكون تدمير 37.5 مليار دولار في القيمة في أقل من ستة أشهر قد سجل نوعًا من سجل وول ستريت."

وانخفضت الإيرادات بمقدار النصف منذ أكتوبر، وفقًا لتقارير بلومبرج، تاريخيًا ، كانت الإعلانات هي المصدر الرئيسي للأرباح - 89 % منها في آخر سنة كاملة على تويتر كشركة عامة، لذا فإن تويتر بحاجة ماسة إلى كسب المال، وهذا يضع الكثير من الضغط على خدمة الاشتراك المدفوعة للشركة، Twitter Blue ، لجلب الدولارات.

وقال عدد من المستخدمين البارزين الذين تم التحقق منهم ، بما في ذلك LeBron James والبيت الأبيض ونيويورك تايمز، إنهم لن يدفعوا مقابل Twitter Blue، يؤدي ذلك إلى تقليل علامة الاختيار إلى "علامة المسوق"، على مستوى ما، يعرف Musk ذلك أيضًا، لأنه يبدو أن Twitter ربما يعمل على طرق لإخفاء علامة الاختيار، يبدو أيضًا أنه تخلى عن إزالته من معظم الحسابات التي تم التحقق منها نظرًا لأنه كان من المفترض أن يحدث في الأول من أبريل وما زال معظمنا يمتلكها، (قد تكون هناك أسباب فنية لذلك؛ تشير صحيفة واشنطن بوست إلى أنه لا توجد طريقة لإزالة التحقق بشكل مجمّع.)

بالنسبة لأولئك الذين قد يكونون غير مألوفين، تم استخدام علامة الاختيار هذه في الأصل كوسيلة للتحقق من المستخدمين، كان انتشار الخدع خلال إعصار ساندي جزءًا من الزخم لخلقه؛ كان التضليل وانتحال الهوية أمرًا طبيعيًا جدًا في الأيام الأولى لمنصة وسائل التواصل الاجتماعي.