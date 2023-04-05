شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو الإضاءة عالية.. كيفية جعل أيفون يقوم تلقائيًا بتعتيم الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر معظم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحديثة خيارًا لضبط سطوع الشاشة تلقائيًا بناءً على ضوء البيئة لتسهيل الأمر على عيون المشاهد، ومع ذلك ، يصبح هذا غير ذي صلة عند مشاهدة فيلم أو عرض على هذه الأجهزة لأن معظم الوقت يرفع مستويات السطوع يدويًا للحصول على تجربة مشاهدة أفضل.

وفي بعض الأحيان توجد بعض المشاهد في الفيلم أو العرض تتضمن ومضات ضوئية سريعة أو تأثيرات اصطرابية يمكن أن تسبب العمى في الوقت الحالي وتؤثر على العينين وتؤدي إلى اضطراب في الرؤية لفترة من الوقت وفي بعض الحالات نوبة صرع للأشخاص الذين يعانون من الصورة. - الصرع الحساس.

وفي مثل هذه المواقف ، أضافت Apple ميزة جديدة في أيفون و iPad يمكنها تلقائيًا تقليل سطوع الشاشة للفيديو إذا كان هناك وميض من الضوء أو تأثير الضوء المتقطع في المشهد.

حيث أن الميزة مخبأة في إعدادات إمكانية الوصول على كل من iOS و iPadOS ويتم تعطيلها افتراضيًا. لذلك ، إذا واجهت أيضًا سطوعًا مفاجئًا أثناء مشاهدة شيء ما على جهاز أيفون أو iPad وتريد منع حدوث ذلك ، فإليك كيفية تمكين هذه الميزة.





المتطلبات المسبقة- أيفون يعمل بنظام iOS 16.4 أو أحدث

- iPad يعمل بنظام iPadOS 16.4 أو أحدث





الخطوات التي عليك اتباعها:- توجه إلى تطبيق الإعدادات على جهاز أيفون أو iPad

- قم بالتمرير لأسفل وانقر على إمكانية الوصول

- ضمن قسم الرؤية ، اضغط على الحركة

- قم بتبديل الضوء الخافت الوامض إلى تشغيل

ومن الآن فصاعدًا ، سيعمل جهاز أيفون أو iPad على تعديل سطوع الشاشة تلقائيًا في المشاهد التي تتضمن إضاءة قاسية أو أضواء متقطعة.