شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كريستينا كوش.. أول امرأة من ناسا تدور حول القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصبح كريستينا كوش أول امرأة تدور حول القمر عندما تنطلق مهمة Artemis II التابعة لناسا العام المقبل، حيث إن رائدة الفضاء البالغة من العمر 44 عامًا، هي بالفعل صاحبة الرقم القياسي لأطول فترة من الوقت قضتها امرأة في الفضاء 328 يومًا، وللمشاركة في أول سير نسائي في الفضاء في عام 2019.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم اختيارها لتصبح رائدة فضاء في عام 2013، وقالت في عام 2020: "لا أتذكر حقًا وقتًا لم أرغب فيه في أن أصبح رائدة فضاء"، مضيفة "بالنسبة لي، تعلمت أنه إذا كنت سأصبح رائدة فضاء، فذلك لأن شغفي قد حولني إلى شخص يمكنه المساهمة بشكل أكبر في رحلة الفضاء البشرية."

وأرسلت ناسا ما مجموعه 355 شخصًا إلى الفضاء حتى الآن، منهم 55 من النساء، كما أرسلت 24 شخصًا للدوران حول القمر و 12 شخصًا للسير على سطح القمر وجميعهم من الرجال.

كانت الروسية فالنتينا تيريشكوفا أول امرأة تغادر الغلاف الجوي للأرض، وانطلقت في عام 1937، ولم يتم إرسال النساء الأمريكيات إلى الفضاء حتى عام 1983، ومع ذلك، ستدخل السيدة كوش التاريخ في مهمة Artemis II عندما تكمل رحلتها التي طال انتظارها حول القمر.

كشفت الرائدة الأمريكية كريستينا عن حبها للفضاء مرارا وتكرارا، وتخرجت فى جامعة ولاية كارولينا الشمالية في رالي حيث حصلت على البكالوريوس والماجستير في الهندسة الكهربائية، ثم أصبحت مهندسة كهربائية في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في جرينبيلت بولاية ماريلاند، قبل أن تصبح باحثًا مشاركًا في برنامج أنتاركتيكا بالولايات المتحدة، حيث تعيش عامًا كاملاً في القطب الشمالي.

كانت كوش واحدة من ثمانية تم اختيارهم كجزء من الدفعة 21 لرواد الفضاء في ناسا في عام 2013، وبعد عامين من التدريب، أصبحت رائدة فضاء كاملة.

وجاءت أول رحلة فضائية لها في عام 2019 عندما تم إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) للعمل كمهندسة طيران.

وبقيت هناك لمدة 328 يومًا، وسجلت الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية لامرأة، وكانت حاملة الرقم القياسي السابقة، بيجي ويتسون، التي بقيت في الفضاء لمدة 288 يومًا.