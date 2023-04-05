شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطلق سبيس إكس رحلة اختبارية لمدار المركبة الفضائية الأسبوع المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقوم شركة SpaceX بتطوير Starship لنقل الأشخاص والبضائع إلى القمر والمريخ وما وراءهما، حيث يتكون نظام النقل في الفضاء العميق من معزز ضخم للمرحلة الأولى يسمى Super Heavy ومركبة فضائية في المرحلة العليا تُعرف باسم Starship ، وكلاهما مصمم ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام بالكامل.

وتستعد سبيس إكس منذ أشهر حتى الآن، لأول رحلة اختبار مدارية من المركبة الفضائية، والتي سيتم تنفيذها بواسطة النموذج الأولي سوبر هيفي بوستر 7 ومركبة ستارشيب تدعى السفينة 24، وفقاً لموقع space.

وقال مؤسس SpaceX ومديرها التنفيذي Elon Musk في منتصف شهر مارس، إن الرحلة التاريخية، من منشأة SpaceX's Starbase في جنوب تكساس، قد تنطلق في أقرب وقت في الأسبوع الثالث من أبريل، ولكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن المحاولة قد تأتي في وقت أقرب من ذلك.

قامت SpaceX بتدوير السفينة 24 إلى منصة الإطلاق المدارية لـ Starbase، ولاحظ العديد من مراقبي Starship، وفي يوم الاثنين (3 أبريل)، أجرت الشركة اختبارات التزويد بالوقود باستخدام Booster 7 على منصة الإطلاق المدارية، مع وجود السفينة 24 على الأرض في مكان قريب.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تحذيرات ملاحية لمحاولة Starship المدارية، كما أشار متعقب الأقمار الصناعية ومقره هولندا Marco Langbroek، تغطي هذه التحذيرات نافذة من 6 أبريل إلى 12 أبريل.

لا يبدو أن SpaceX سيحاول الوصول إلى الجزء الأول من النافذة المقترحة، بالنسبة للمبتدئين، حيث لا تزال الشركة تنتظر رخصة إطلاق من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، كما قال ماسك الشهر الماضي.

لكن يبدو 10 أبريل أو 11 أبريل كاحتمالات حقيقية، وفقًا لإريك بيرغر من Ars Technica.

ستحاول رحلة الاختبار المدارية إرسال السفينة 24 في لفة واحدة حول الأرض، وبلغت ذروتها بانهيار في المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة كاواي في هاواي.

وقال Musk مؤخرًا أن Starship لديها فرصة بنسبة 50 ٪ للنجاح في محاولة الترسيم هذه، ولكن SpaceX تبني عدة نماذج أولية من Starship في Starbase وتخطط لإطلاقها في تتابع سريع نسبيًا عندما تكون جاهزة.

قال ماسك في 7 مارس خلال مقابلة في مؤتمر مورجان ستانلي: "لذلك أعتقد أن لدينا فرصة 80٪ للوصول إلى المدار هذا العام".