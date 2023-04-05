شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم ميزة الشاشة الخضراء الجديدة لـ Microsoft Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف شركة مايكروسوفت ميزة جديدة وهى شاشة خضراء إلى Microsoft Teams وستعمل ميزة الشاشة الخضراء الجديدة على تحسين حدة الخلفية الافتراضية حول وجهك حتى لا تكون ضبابية، وفقا لتقرير theverge.

وقال التقرير، إنه مصمم لتحسين الخلفيات الافتراضية الحالية لـ Teams من خلال زيادة حدة وتعريف الخلفيات حول وجهك أو رأسك أو أذنيك أو شعرك، بينما يعمل بشكل أفضل مع شاشة خضراء مخصصة، ويمكنك أيضًا الاستفادة من هذه الميزة بلون أخضر خالص أو جدار خلفي واضح خلفك.

ويقول Jan Steberl، مدير برنامج Microsoft Teams ، في منشور مدونة : "يجب أن تكون الشاشة أو جدار الخلفية مسطحًا بدون بقع أو مخالفات أخرى، ويجب على المستخدمين تطبيق تأثير الخلفية في اجتماعات Teams لتمكين تأثير الشاشة الخضراء ويجب عليهم تحديد لون الخلفية بعناية حتى يتم تطبيق التأثير بشكل صحيح وتحقيق جودة أفضل.

وتتوفر ميزة الشاشة الخضراء الآن للجميع في قناة المعاينة العامة لـ Microsoft Teams ، وستحتاج أولاً إلى تطبيق تأثير الخلفية في اجتماع Teams قبل أن تتمكن من تمكينه، ويمكنك بعد ذلك اختيار لون الجدار خلفك أو اللون الأخضر إذا كان لديك شاشة خضراء مخصصة.

وتقول Microsoft إن الميزة مدعومة فقط على أجهزة Windows و macOS المزودة بشرائح Intel، ويستبعد ذلك أى أجهزة كمبيوتر محمولة تعمل بنظام AMD وأيضًا أجهزة Mac التي تعمل بشرائح M1 أو M2، وستعمل ميزة الشاشة الخضراء أيضًا على تعطيل أى ضبابية فى الخلفية وهى غير مدعومة حاليًا في Together Mode.