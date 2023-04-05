شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم ميزة الشاشة الخضراء الجديدة لـ Microsoft Teams والان مع تفاصيل الخبر
ويقول Jan Steberl، مدير برنامج Microsoft Teams ، في منشور مدونة : "يجب أن تكون الشاشة أو جدار الخلفية مسطحًا بدون بقع أو مخالفات أخرى، ويجب على المستخدمين تطبيق تأثير الخلفية في اجتماعات Teams لتمكين تأثير الشاشة الخضراء ويجب عليهم تحديد لون الخلفية بعناية حتى يتم تطبيق التأثير بشكل صحيح وتحقيق جودة أفضل.
وتتوفر ميزة الشاشة الخضراء الآن للجميع في قناة المعاينة العامة لـ Microsoft Teams ، وستحتاج أولاً إلى تطبيق تأثير الخلفية في اجتماع Teams قبل أن تتمكن من تمكينه، ويمكنك بعد ذلك اختيار لون الجدار خلفك أو اللون الأخضر إذا كان لديك شاشة خضراء مخصصة.
وتقول Microsoft إن الميزة مدعومة فقط على أجهزة Windows و macOS المزودة بشرائح Intel، ويستبعد ذلك أى أجهزة كمبيوتر محمولة تعمل بنظام AMD وأيضًا أجهزة Mac التي تعمل بشرائح M1 أو M2، وستعمل ميزة الشاشة الخضراء أيضًا على تعطيل أى ضبابية فى الخلفية وهى غير مدعومة حاليًا في Together Mode.