تكنولوجيا: هاتف Motorola Razr+ (2023) يحصل على شهادة 3C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بحسب ما ورد مؤخرًا، تعمل موتورولا على أحدث هواتفها القابلة للطي Motorola Razr+ (2023)، والتي حصلت مؤخرًا على موافقة من هيئة 3C الصينية.

تشير قائمة 3C إلى أن الجهاز قد يأتي مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مما سيسمح للمستخدمين بشحن هواتفهم بسرعة وكفاءة.

علاوةً على ذلك، تمت الموافقة على الجهاز مؤخرًا من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة، مما يكشف عن أرقام الطراز لإصدارات البلدان المختلفة، بما في ذلك XT2321-1 و XT2321-3 و XT2321-5.

ووفقًا لشهادة للجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، سيحتوي الهاتف على بطارية ثنائية الخلية بسعة 3640 مللي أمبير في الساعة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يأتي الجهاز بخيارات اتصال Wi-Fi 802.11ax و Bluetooth 5 و NFC.

ووفقًا للتقارير، سيكون Razr+ (2023) نسخة مطورة من هاتف Razr من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 مع نظام تشغيل Android 13 القائم على واجهة UX.

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