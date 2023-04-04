تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الشاشة والبطارية في هاتف iQOO Neo 8 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت علامة iQOO التجارية في العمل على تطوير سلسلة هواتف iQOO Neo 8، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الشاشة، والبطارية وتقنية الشحن في إصدار Neo 8 Pro.

جاءت أحدث التسريبات عبر “Digital Chat Station” لتوضح تفاصيل مواصفات هاتف iQOO Neo 8 Pro المرتقب.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يضم الهاتف شاشة بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 2800 في 1260 بيكسل، كما تدعم الشاشة تعتيم 2160Hz PWM.

أيضاً يدعم هاتف Neo 8 Pro رقاقة معالج Dimensity 9200 Plus، كما يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.5 إنش، أيضاً يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

ومن المتوقع أيضاً أن يتوفر هاتفي iQOO Neo 8 Pro وiQOO Neo 8 برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، أيضاً تشير التسريبات إلى أن هذه الإصدارات تنطلق بشكل رسمي في السوق الصيني في شهر مايو.

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