تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات السعة التخزينية والذاكرة في سلسلة Galaxy S24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل إختيارات الذاكرة والسعة التخزينية المقدمة من سامسونج لهواتف Galaxy S24 القادمة.

بدأت العملاق الكوري في العمل على جيل جديد من هواتف Galaxy S، ولقد كشفت التسريبات عن تفاصيل جديدة حول هواتف Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus، وأيضاً Galaxy S24 Ultra.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر “Tarun Vats” لتوضح خطط سامسونج لجلب ترقية في الذاكرة العشوائية في هاتفي Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus.

ولقد أطلقت سامسونج هواتف Galaxy S23، وGalaxy S23 Plus بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في النموذج الرئيسي، بينما توفر إصدار Ultra بذاكرة عشوائية 8 و12 جيجا بايت رام.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يأتي هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus بذاكرة عشوائية تبدأ من 12 جيجا بايت رام، إلا أن التسريبات لم تؤكد على خطط سامسونج لإلغاء النموذج المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام.

أيضاً كانت سامسونج قد أطلقت Galaxy S23 بسعة تخزين 128 جيجا بايت في النموذج الرئيسي، ومن المقرر أن يتوفر هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus بسعة تخزين 256 جيجا بايت في النموذج الرئيسي.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S24 Ultra سيكون الإصدار الأول من سامسونج بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يتوفر هذا الإصدار بعدد من الإختيارات في السعة التخزينية تشمل 256 أو 512 جيجا بايت أو سعة 1 تيرابايت.

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