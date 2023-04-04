شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحث جديد: المواد الكيميائية المحظور استخدامها تتراكم بمعدل خطر على الأوزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بحث جديد نشر فى مجلة Nature Geoscience أن المواد الكيميائية التي تم حظرها بعد أن أحدثت ثقبًا في طبقة الأوزون على الأرض لا تزال تظهر وتتراكم بمعدل ينذر بالخطر في غلافنا الجوى، نقلا عن theverge.

وكانت المواد الكيميائية تستخدم على نطاق واسع في أجهزة تكييف الهواء والتبريد ولكن كان من المفترض التخلص منها على مستوى العالم بحلول عام 2010.

وتفاجأ العلماء عندما اكتشفوا أن تركيزات عدة أنواع من تلك المواد الكيميائية قد ارتفعت منذ ذلك الحين، لتصل إلى مستوى قياسي في عام 2020، ويكون السبب هو المبردات البديلة التي كان من المفترض أن تحل محل المواد المستنفدة للأوزون، كما يشير البحث الجديد أن هناك مشكلة أكبر وهو أنه لا يمكن للباحثين العثور على مصدر تسرب جميع المواد الكيميائية.

وتمكنت طبقة الأوزون من تحقيق انتعاش ملحوظ خلال العقود القليلة الماضية، ومع ذلك إذا استمرت الانبعاثات فى الارتفاع، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة بعض هذا التقدم وتفاقم تغير المناخ.

وقال ستيفان ريمان، الباحث من إمبا، المختبرات الفيدرالية السويسرية لعلوم وتكنولوجيا المواد، في مؤتمر صحفي يوم 30 مارس أن "انبعاثات هذه الغازات القليلة هي في نفس مستوى انبعاثات جميع غازات الدفيئة في سويسرا"، "كوني من سويسرا، وهذا شىء يحيرنى حقًا."

ورصد ريمان وزملاؤه ارتفاعًا في انبعاثات خمسة أنواع مختلفة من مركبات الكربون الكلورية فلورية، بصرف النظر عن استخدامها على نطاق واسع في المبردات، كانت مركبات الكربون الكلورية فلورية موجودة في كل مكان في بخاخات الأيروسول وتغليف الرغوة والعزل.

وهناك العديد من الأنواع المختلفة من مركبات الكربون الكلورية فلورية، والتي كان من المفترض أن يتم التخلص التدريجي منها في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2010 بموجب بروتوكول مونتريال.

ويُنظر إلى بروتوكول مونتريال، وهو الاتفاق العالمي الذي تم التوصل إليه بوساطة لإصلاح طبقة الأوزون على أنه نجاح هائل، وتم اعتماده بعد فترة وجيزة من اكتشاف الباحثين لثغرة في طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية في الثمانينيات.

وأجبر البروتوكول الشركات المصنعة على إيجاد بدائل لمركبات الكربون الكلورية فلورية وغيرها من المواد المستنفدة للأوزون، وبفضل ذلك فإن طبقة الأوزون على الأرض في تحسن مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد وإعتام عدسة العين، ويتوقع الباحثون أن تشبه طبقة الأوزون طبيعتها القديمة قبل ثقب القطب الجنوبي بحلول عام 2066 تقريبا.

وهذا هو السبب فى أن اكتشاف ارتفاع انبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية يمثل كرة منحنى، وتم التخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية منذ اعتماد بروتوكول مونتريال في عام 1987، وعلى أقل تقدير، كان من المفترض أن تنخفض الانبعاثات منذ حظر إنتاج واستهلاك المواد الكيميائية تمامًا في عام 2010.

ويشير البحث الجديد إلى أن ثغرة في بروتوكول مونتريال سمحت لأنواع معينة من مركبات الكربون الكلورية فلورية بالتكاثر، بينما من المفترض أن تكون مركبات الكربون الكلورية فلورية غير موجودة فعليًا في المنتجات التي كانت تحتوي عليها، ولا يزال يُسمح للشركات تقنيًا باستخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية في عملية تصنيع البدائل، وبمعنى آخر يمكن استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية كمادة وسيطة، أو مكونات تستخدم لصنع مادة كيميائية جديدة.

وهذا هو الحال بالنسبة لثلاثة من خمسة مركبات الكربون الكلورية فلورية التي أصبحت أكثر انتشارًا منذ عام 2010 (CFC-113a و CFC-114a و CFC-115)، ويتم استخدامها لصنع مركبات الكربون الهيدروفلورية، أو مركبات الكربون الهيدروفلورية، التي حلت محل مركبات الكربون الكلورية فلورية في تكييف الهواء، والثلاجات، وطفايات الحريق.

ولسوء الحظ، تسبب مركبات الكربون الهيدروفلورية مشكلة أيضًا عند تسربها من الأجهزة، حيث إنها غازات دفيئة "فائقة" أقوى بمئات إلى آلاف المرات من ثاني أكسيد الكربون عندما يتعلق الأمر بقدرتها على تسخين الكوكب.

وفي الأساس، أوجد صانعو السياسة مشكلة جديدة من خلال محاولة حل مشكلة قديمة. حتى الآن ، من المفترض أن ينخفض ​​استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية على مستوى العالم بنسبة 85% بحلول عام 2047 بموجب تعديل كيغالي لعام 2016 لبروتوكول مونتريال.

ومن المفترض أن تكون الشركات قادرة على احتواء التسريبات وتدمير أي مركبات الكربون الكلورية فلورية المتبقية الناتجة عن تصنيع مركبات الكربون الهيدروفلورية أو غيرها من المواد الكيميائية، ويشير البحث الجديد إلى أن هذا قد لا يحدث لأن انبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية هذه آخذة في الارتفاع.

ولا يستطيع العلماء رؤية سبب هذا الارتفاع في التلوث بالضبط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم وجود مراقبة قوية في جميع أنحاء العالم، وقام مؤلفو الدراسة الجديدة بقياس مركبات الكربون الكلورية فلورية من 14 موقعًا حول العالم.