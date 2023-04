شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إضافة معلومات إمكانية الوصول إلى الألعاب على بلاى ستيشن ستور .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت لمحات جديدة فى PlayStation Store توفر نظرة عامة على ميزات إمكانية الوصول التي يمكنك استخدامها في لعبة، وفقا لتقرير theverge.

وقال Hideaki Nishino من الشركة المنتجة للألعاب في منشور على مدونة PlayStation، إن "علامات إمكانية الوصول" الجديدة ستبدأ في الانتشار عالميًا هذا الأسبوع في المتجر على PS5 .

وستوفر العلامات معلومات حول خيارات إمكانية الوصول لأشياء مثل الميزات المرئية والصوتية والتحكم واللعب، ويمكن أن تكون مفيدة للغاية إذا كنت تريد التأكد من أن لعبة معينة قادرة على تلبية احتياجاتك الخاصة.

وسيتم طرح العلامات "تدريجيًا" هذا الأسبوع ، ويقول Nishino إنها ستطلق مع ألعاب مثل Days Gone و Death Stranding Director's Cut و Ghost of Tsushima Director's Cut و God of War و God of War Ragnarök و Gran Turismo 7 و Marvel's Spider -رجل Remastered ، Marvel's Spider-Man: Miles Morales ، Ratchet & Clank: Rift Apart ، and Returnal.

وتتمتع العديد من الألعاب الحديثة بميزات وصول رائعة، لذا ستكون هذه العلامات وسيلة مفيدة للأشخاص لمعرفة ما هو متاح أثناء التسوق للعبتهم التالية، وتأتي إضافة العلامات أيضًا قبل الإطلاق النهائي لـ Project Leonardo ، وحدة التحكم التي تركز على إمكانية الوصول والتي تعمل حاليًا.