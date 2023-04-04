تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Motorola Edge 40 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا رسمياً اليوم عن هاتف Motorola Edge 40 Pro الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، ومعدل تحديث 165Hz.

يتميز هاتف Edge 40 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 165Hz، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1080 بيكسل، وتتميز بزجاج 2.5D منحني في الجانبين، كما يتميز الهاتف بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus في الجهة الأمامية والخلفية.

أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 60 ميجا بيكسل.

كما يأتي الهاتف بإعدادات كاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.55، وميزة التثبيت البصري، وفتحة عدسات F/1.9، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة 117 درجة، بحجم مستشعر 1/2.76 وفتحة عدسات f/2.2، ويتميز المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل وحجم 1/2.93، ويضم عدسات telephoto بفتحة عدسات f/1.6 ويدعم التكبير حتى مرتين.

ويدعم هاتف Edge 40 Pro بطارية بقدرة 4600 mAh، وتؤكد موتورولا على أن تقنية الشحن السريع تدعم شحن البطارية من صفر إلى نسبة 50% خلال 7 دقائق فقط أو شحن البطارية بشكل كامل خلال 20 دقيقة، ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 15W، والشحن العكسي بقدرة 5W.

كما يأتي Edge 40 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

ويدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، ويتميز هذا الإصدار بسماكة 8.6مم، ووزن 200 جرام، ويتوفر Edge 40 Pro بألوان الأزرق والأسود بسعر 900 يورو تقريباً.

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