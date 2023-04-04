تكنولوجيا: ابل تدمج تقنية Face ID أسفل الشاشة في iPhone 17 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد ابل لدمج تقنية كاميرة Face ID أسفل الشاشة في هواتف iPhone 17 Pro، على أن تستمر في دعم هذه الإصدارات بفتحة لكاميرة السيلفي.

أوضح تقرير جديد من المحلل “Ross Young” خطط ابل لدمج نظام كاميرة Face ID أسفل الشاشة في هواتف الأيفون لاحقاً.

ولقد أكد Young على أن ابل تستمر في دعم هواتف الأيفون القادمة بتصميم فتحات الشاشة للكاميرة الأمامية، على أن يتم دمج Face ID أسفل الشاشة فقط في هواتف iPhone 17 Pro.

كما أشار المحلل Young إلى أن ابل تستمر في دعم إصدارات الشركة من هواتف الأيفون بفتحات للكاميرة الأمامية حتى عام 2027، حيث من المتوقع أن تبدأ ابل لاحقاً بتغيير التصميم ليتم دمج كاميرة السيلفي أيضاً أسفل الشاشة، ومن المتوقع بحلول 2027 أن تتميز إصدارات الشركة من هواتف Pro بتصميم كامل الشاشة.

ولقد أشار المحلل “Ross Young” في تقرير نشر في شهر مايو من 2022 إلى أن ابل تخطط لدمج تقنية كاميرة Face ID أسفل الشاشة في إصدارات الشركة من هواتف iPhone 16 Pro التي تنطلق في 2024.

أيضاً عاد Young في تقرير لاحق ليؤكد على أن ابل واجهت مشاكل في المستشعرات أدت إلى تأجيل خططها لجلب هذه التقنية في إصدارات 2024.

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