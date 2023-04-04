شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. Spotify تغلق تطبيق الصوت المباشر المستقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة لموقع Music Ally إن Spotify تقوم بإغلاق Spotify Live، حيث كان تطبيق الصوت الحي المستقل الذي كان يُعرف سابقًا باسم Spotify Greenroom، قد خرج من استحواذ Spotify بقيمة 62 مليون دولار على Betty Labs في عام 2021، بعد فترة وجيزة من إتمام الصفقة.

وأعادت Spotify تسمية تطبيق Locker Room الخاص بالشركة الناشئة إلى Spotify Greenroom، ووسعت نطاق التجربة لتشمل تضمين موضوعات خارج الرياضة، بعد ذلك، قبل عام تقريبًا، أعاد عملاق البث تسمية النظام الأساسي مرة أخرى ودمج بعض وظائفه في تطبيق Spotify الرئيسي.

وقال متحدث باسم Spotify لـ Music Ally: "بعد فترة من التجارب والتعلم حول كيفية تفاعل مستخدمي Spotify مع الصوت المباشر، اتخذنا قرارًا بإيقاف تطبيق Spotify Live، ونعتقد أن هناك مستقبلًا للتفاعلات المباشرة بين المعجبين والمبدعين في نظام Spotify البيئي؛ ومع ذلك، بناءً على ما تعلمناه، لم يعد منطقيًا كتطبيق مستقل، لقد رأينا نتائج واعدة في حالة استخدام "حفلات الاستماع" التي تركز على الفنان، وسنواصل استكشاف المضي قدمًا لتسهيل التفاعلات الحية بين الفنانين والمعجبين ".

وشاركت الشركة تأكيدًا للإغلاق الوشيك مع TechCrunch، وعندما أعلنت Spotify لأول مرة أنها تنتقل إلى الصوت الحي في ذروة الوسيط في عام 2021، توقع الرئيس التنفيذي دانيال إيك أن التنسيق سيصبح في كل مكان، وقال في ذلك الوقت: "تمامًا مثل القصص التي تحتوي على مقاطع فيديو، حيث تكون كل منصة رئيسية لديها طريقة واحدة للجمهور للتواصل مع بعضهم البعض، أرى الصوت الحي بالمثل، وأتوقع أن تمتلك كل المنصات ذلك."

وألغت الشركة في نهاية العام الماضي مجموعة من العروض الصوتية الحية، مما يشير إلى تقليص طموحاتها السابقة، وفقاً لموقع engadget.

تجدر الإشارة إلى أن Spotify ليست الشركة الوحيدة التي تراجعت عن التنسيق، مايو الماضي، حيث أعلنت شركة meta للشركة الأم لـ Facebook أنها ستغلق مجموعة من المنتجات الصوتية، بما في ذلك Soundbites، أداة مشاركة الصوت قصيرة الشكل التي قدمتها في عام 2021.