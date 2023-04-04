تكنولوجيا: هواوي تتعاون مع صانعي السيارات الصينيين من أجل سياراتها الكهربائية Aito

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من الواضح أن شركة هواوي تخطط لتوسيع حضورها في سوق السيارات من خلال التعاون مع المزيد من صانعي السيارات الصينيين لبناء سياراتها الكهربائية التي تحمل علامة Aito التجارية.

ومن الواضح أن هذه الخطوة من الشركة الصينية العملاقة هدفها زيادة وجودها في صناعة السيارات. ووفقًا لريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لقسم Smart Car بشركة هواوي، ستشترك الشركة مع صانعي السيارات القدامى الجدد لصنع سياراتها الكهربائية التي تحمل علامة Aito التجارية. ويشمل ذلك BAIC Motor ومجموعة Anhui Jianghuai Automobile Group (مجموعة JAC). سيكون هذا التعاون لتصنيع نماذج سيارات Aito جديدة.

وكشف المسؤول الكبير عن تحرك الشركة خلال منتدى China EV 100 في بكين. وانضمت هواوي بالفعل إلى مجموعة Seres لتصنيع سيارات Aito، والآن، يبدو أن الشركة ستنتج سيارات الدفع الرباعي الجديدة وسيارات السيدان وسيارات أخرى متعددة الأغراض تحمل علامة Aito التجارية.

اعتبارًا من الآن، باعت Seres حوالي 80000 سيارة Aito، والتي تعمل أيضًا بواسطة نظام HarmonyOS الخاص بشركة هواوي. علاوة على ذلك، أضاف رئيس مجلس إدارة هواوي أيضًا في مؤتمر صحفي أن العلامة التجارية لا تصنع سياراتها الخاصة، ولكنها تساعد شركات صناعة السيارات الأخرى على بناء سيارات أفضل.

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