تكنولوجيا: هاتف vivo Y02A ينطلق بمعالج Helio P35 وقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً عن هاتف vivo Y02A الذي ينطلق بمعالج Helio P35 وقدرة بطارية 5000 mAh، وسعر 120 دولار.

يتميز هاتف vivo Y02A بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش، ودقة 720 بيكسل، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio P35، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هاتف vivo Y02A مستشعر واحد بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12 Go، مع واجهة Funtouch OS 12، كما يدعم الهاتف بطاقة microSD للتخزين الخارجي.

أيضاً يأتي الهاتف بفتحة تدعم اثنان من شرائح nanoSIM، كما يدعم شبكات LTE، وWi-Fi بترددات 2.4GHz و5GHz، وتقنية البلوتوث 5، ويدعم الهاتف الشحن بقدرة 10W.

ويتوفر vivo Y02A بألوان الرمادي والأزرق، على أن يتوفر الهاتف على الموقع الرسمي للشركة بسعر 120 دولار أو 110 يورو.

المصدر

اعلان





