تكنولوجيا: وان بلس تعلن عن هاتف Nord CE 3 Lite وسماعة Nord Buds 2 اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت وان بلس في الحدث الذي انطلق اليوم عن إصدارها المتوسط Nord CE 3 Lite، وسماعة Nord Buds 2 اللاسلكية.

هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite

ينطلق هاتف Nord CE 3 Lite بشاشة LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تتميز الشاشة بأبعاد 20:9، وعمق ألوان 8بت، وتدعم معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz، أيضاً تأتي الشاشة بسطوع 550 nit والذي يصل إلى 680 nit، ويدعم الهاتف طبقة حماية من Gorilla Glass.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر ISOCELL HM6 رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/1.67، وحجم بيكسل 0.64µm، ويدعم تقنية دمج 9 بيكسل في 1 بحجم أكبر لدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.92µm، أيضاً تدعم الكاميرة تكبير lossless حتى 3 مرات، وتكبير رقمي حتى 6 مرات.

ويأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، ويتميز المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يدعم Nord CE 3 Lite رقاقة معالج Snapdragon 695، ويقتصر دعم الرقاقة على تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل بيكسل.

ويتميز النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما ينطلق الهاتف بواجهة OxygenOS 13.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، كما يدعم الهاتف ذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت رام.

أيضاً يتوفر الهاتف بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، ويدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

ويتميز Nord CE 3 Lite بسماكة 8.3مم، ووزن 195 جرام، كما يتوفر الهاتف بألوان الرمادي والأخضر، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

كما يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو، ويأتي بمنفذ USB C، مع مدخل 3.5مم للسماعات، ويتوفر الهاتف في السوق الأوروبي بدءاً من 25 من أبريل بسعر يبدأ من 330 يورو.

سماعة OnePlus Nord Buds 2 اللاسلكية

تنطلق سماعة OnePlus Nord Buds 2 بميزة إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة 25dB، على أن تدعم السماعة عمر شحن 5 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء أو 7 ساعات مع تعطيل الميزة.

وتدعم السماعة تقنية الشحن السريع حيث يمكن شحن السماعة لمدة 10 دقائق للحصول على عمر شحن 5 ساعات من التشغيل.

أيضاً يصل عمر الشحن مع الحافظة إلى 27 ساعة، أو 36 ساعة مع تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء، وتضم السماعة محرك 12.4مم، وتدعم تقنية Dolby Atmos، مع Dirac Tuner، ومضخم صوتيات Sound Master ويمكن التحكم في هذه المميزات عبر تطبيق HeyMelody.

وتدعم Nord Buds 2 تقنية البلوتوث 5.3، مع ميزة الإقتران السريع، وإستجابة سريعة لنمط الألعاب عند 94 مللي ثانية، كما تدعم السماعة تشفير AAC.

السماعة تنطلق بمعايير IP55 لمقاومة التعرق ورذاذ الماء، وتدعم السماعة التحكم في أدوات التشغيل باللمس، وتتوفر Nord Buds 2 بألوان الرمادي والأسود بسعر 70 يورو.

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