تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Oppo A1 5G بكاميرة مزدوجة وسعر يبدأ من 305 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo عن هاتف Oppo A1 5G المتوسط الذي ينطلق بكاميرة مزدوجة ومعالج Snapdragon 695، وسعر 305 دولار.

يتميز هاتف Oppo A1 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تضم الشاشة كاميرة أمامية في ثقب يتوسط الشاشة والتي تتميز بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما ينطلق Oppo A1 5G برقاقة معالج Snapdragon 695، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

ويتميز هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Color OS 13، ويضم الهاتف أيضاً IR، مع منفذ USB C، ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

أيضاً يتوفر Oppo A1 5G بألوان الأزرق، والأسود والبرتقالي، بسعر يبدأ من 305 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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