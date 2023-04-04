تكنولوجيا: رصد هاتفي Realme 11 Pro و +Realme Pro 11 بقاعدة بيانات TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتفان لم يتم طرحهما من Realme بقاعدة بيانات شهادات TENAA الصينية ويعتقد أنهما جزء من مجموعة Realme 11 القادمة.

يأتي كل من Realme 11 Pro (RMX3770) و 11 Pro + (RMX3740) بشاشات OLED منحنية بحجم 6.7 بوصة ودقة FHD+ ومعدلات تحديث تبلغ 120 هرتز. ولقد تم تجهيز كلا الهاتفين بمستشعر بصمات الأصابع في الشاشة وتوفر مكبرات صوت استريو، وفقًا للقوائم.

يتم تشغيل الهاتفين بواسطة معالج ثماني النواة بتردد 2.6 جيجاهرتز، ويعتقد أنه معالج من MediaTek قادم.

سيوفر الهاتفين العديد من إصدارات للذاكرة العشوائية/ الداخلية التي تتراوح من 6/128 جيجابايت إلى 16 جيجابايت/1 تيرابايت.

سيقدم Realme 11 Pro كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر صورة بدقة 2 ميجابكسل بينما سيحصل Pro+ على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل إلى جانب مستشعر بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

سيعمل كلا الهاتفين بواجهة Realme UI 4.0 المستندة إلى نظام Android 13. ويمكننا أن نتوقع إطلاق كلا الهاتفين ببطاريات 5000 مللي أمبير.

المصدر

اعلان





