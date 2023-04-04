تكنولوجيا: إطلاق سماعة JBL Tour M2 في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت JBL سماعة رأس لاسلكية جديدة متميزة في الهند، والتي يطلق عليها اسم JBL Tour One M2. تحتوي هذه السماعة على مجموعة من المواصفات والميزات لتنافس سماعات الرأس اللاسلكية الأخرى التي تقدمها علامات تجارية مثل Sony و Sennheiser و Bose والمزيد في السوق.

JBL Tour M2 عبارة عن سماعة رأس لاسلكية فوق الأذن مصنعة بهيكل من ألياف الكربون. تتميز السماعة بطوق رأس قابل للتعديل وأكواب أذن قابلة للطي مما يسهل تخزينها عند عدم استخدامها. وتوجد عناصر تحكم على الجهاز مع شريط تمرير Bluetooth.

ومن حيث الصوت، تم تجهيز JBL Tour M2 بمحرك ديناميكي 40 مم. وهي تأتي مزودة بتقنية عزل الضوضاء التكيفية لعزل الضوضاء الخلفية تمامًا.

علاوةً على ذلك، تدعم السماعة وظيفة Spatial Sound لتجربة صوتية غامرة. كما تتميز سماعة الرأس بصوت محترف أسطوري معتمد من JBL عالي الدقة.

تأتي السماعة مزودة أيضًا بأربعة ميكروفونات للحصول على جودة واضحة للمكالمات، وهناك تقنية متقدمة للتعرف على الصوت تعمل على إيقاف الموسيقى مؤقتًا لإجراء محادثة. توفر سماعات الرأس أيضًا إمكانية الاتصال بدون استخدام اليدين.

تحتوي JBL Tour M2 أيضًا على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم مع كابل مطاطي بطول 1.2 متر لاستخدامه كسماعة رأس سلكية. يوجد اتصال Bluetooth 5.3 مع دعم Google Fast Pair و Microsoft Swift Pair و Personi-Fi 2.0.

يتم تشغيل سماعات الرأس بواسطة بطارية بسعة 920 مللي امبير والتي يُزعم أنها توفر 50 ساعة من الاستخدام مع دعم الشحن السريع عبر منفذ USB-C.

ستتوفر JBL Tour M2 بسعر إطلاق خاص قدره 24999 روبية ابتداءً من 4 أبريل، وسيتم تسعيرها في وقت لاحق بسعر 34999 روبية. يمكن شراء السماعة من متاجر JBL و Amazon و Croma و Reliance Digital.

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