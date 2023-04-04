تكنولوجيا: Meizu قد تكون تعمل على هاتف ذكي صدفي قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا تعد خطة Meizu لإطلاق هاتف ذكي قابل للطي سرًا بعد ان قام نائب رئيس العلامة التجارية بتأكيد ذلك بالفعل مؤخرًا. فقد قال نائب الرئيس إن الشركة ستطلق أول نسخة قابلة للطي بحلول نهاية هذا العام.

وفي حين انه لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المنتج، تعرض براءة اختراع هاتف Meizu الذكي بتصميم صدفي.

ووفقا للصورة، يتميز الجهاز القابل للطي بتصميم صدفي يشبه إلى حد كبير هواتف Samsung Galaxy Z Flip. ووفقًا لملخص براءة الاختراع، تم تصميم آلية المفصلة الخاصة بالجهاز لتسهيل فتح الهاتف الذكي وإغلاقه بكفاءة.

ومن المثير للاهتمام أنه يبدو أن Meizu تمكنت من تقليل الفجوة بين نصفي الهاتف عند إغلاقه، مما قد يشير إلى أن الشركة قد توصلت إلى تصميم مفصلي محسّن.

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