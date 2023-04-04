تكنولوجيا: إزالة تطبيق Huawei Health من متجر Google Play

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتبر Huawei Health تطبيق مخصص لتتبع الصحة يقدم ميزات مشابهة لتطبيق Samsung Health. من خلال توصيله بجهاز قابل للارتداء من هواوي، يمكن للمستخدمين تتبع اللياقة البدنية والأنشطة المتعلقة بالصحة وإدارتها، مثل عد الخطوات وتتبع معدل ضربات القلب وتتبع النوم والمزيد.

ومع ذلك، لأسباب غير معروفة، لم يعد تطبيق Huawei Health متاحًا في متجر Google Play.

ومع ذلك، فمن المنطقي أن تقوم جوجل بإزالة التطبيق باعتباره الإصدار الأخير من عام 2020 ولم يكن هناك دعم لأحدث الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي، فمثلاً إذا كنت تمتلك Band 7 وترغب في تثبيت التطبيق على الجهاز، سيتعين عليك تحميله من خلال مصادر غير موثوق بها أو الحصول على Huawei App Gallery أولاً وقم بتثبيته من هناك.

الجدير بالذكر أن التطبيق لا يزال متاحًا في App Store من أبل ومتجر Galaxy من Samsung. لتذكيرك، يمكن إقران Huawei Health بأجهزة هواوي القابلة للارتداء، بما في ذلك الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية.

حاليًا، من غير الواضح سبب إزالة Huawei Health من متجر Google Play. قد يكون هذا بسبب مجموعة من الأسباب، إما مشكلة فنية أو فشل هواوي في تحديث التطبيق إلى أحدث واجهات برمجة تطبيقات أندرويد.

ومع ذلك، إذا كان التطبيق مثبتًا بالفعل على جهازك، فلا يزال بإمكانك استخدامه كالمعتاد.

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