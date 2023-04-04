شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسافر عبر الزمن.. شخصيات تاريخية تلتقط "سيلفى" بالذكاء الاصطناعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جيو جون مولور هو مصمم جرافيك يتمتع بخبرة سنوات طويلة فى هذا المجال، حيث تمكن من مفاجأة متابعيه بمشاريع جديدة ومبتكرة، وهى شخصيات تاريخية تلتقط صور سيلفى، ونشر الصور عبر حسابه الشخصى على انستجرام، وعلق عليها: "عند استرجاع قرصي الصلب القديم، اكتشفت كنزًا دفينًا من صور السيلفي التي أرسلها لي أصدقاء من الماضى".



الاسكندر الأكبر



اينشتاين



براهام ليكولن

التصور ثلاثي الأبعاد

وقال مولور، إنه كفنان تشكيلى، كان دائمًا منغمسًا بعمق فى العملية الإبداعية، حيث أمضى أيامًا وأسابيع فى تحسين مفاهيمه بدقة حتى تصبح مثالية.. بينما كنت قد انغمست فى التصور ثلاثى الأبعاد فى الماضى، لم أشعر بالفضول حقًا حتى ظهور الذكاء الاصطناعى فى منتصف العام الماضى، كانت فكرة إنشاء الفن ببساطة عن طريق الكتابة بالكلمات مبهجة، و بدأت تجربة الذكاء الاصطناعى بجدية، بحسب موقع boredpanda.



بوب مارلي



تشارلى تشابلن



جنكيز خان

عندما تعمقت فى عالم الذكاء الاصطناعى، بدأت أدرك إمكاناته الهائلة لتغيير الطريقة التى أتعامل بها مع مشاريعى الشخصية، بمساعدة الذكاء الاصطناعى، يمكننى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإحياء رؤيتى بشكل كبير، مما يسمح لى بالتركيز أكثر على الجوانب الإبداعية لعملى، بمرور الوقت، أصبحت بارعًا بشكل متزايد فى استخدام الذكاء الاصطناعى لتحقيق النتائج المرجوة، وتسخير قوة المطالبات لتوجيهى فى رحلتى الإبداعية.



روبين هود



غاندى



كينج ارثر



مارتن لوثر كينج

وتابع: "على الرغم من سنوات خبرتى كفنانة بصرية، ما زلت شغوفًا أكثر من أى وقت مضى باستكشاف آفاق جديدة فى عالم الفن والتكنولوجيا.. لقد فتح الذكاء الاصطناعى عالمًا من الاحتمالات لم أكن أعتقد أنه ممكن أبدًا، وأنا أتطلع إلى رؤية أين تأخذنى هذه الرحلة الجديدة المثيرة ".



مارلين مونرو



مانديلا



نابليون بونابرت

الشخصيات التاريخية

ومن الشخصيات التى ابتكرها مولور بالذكاء الاصطناعى، وهم يلتقطون السيلفى، مارتن لوثر كينج، وبوب مارلى، وابراهام لينكولن، ونيسلون مانديلا، وكينج آرثر، وويليام شكسبير، وروبين هود، ونيل آرمسترونج، ويوليوس قيصر، وأينشتاين، ومارلين مونرو، ومهاتما غاندى، وجنكيز خان، والاسكندر الأكبر، وتشارلى شابلن، ونابليون.



نيل ارمسترونج



ويليام شكسبير