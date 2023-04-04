تكنولوجيا: شاشة الألعاب Red Magic 4K تنطلق بمعدل تحديث 160Hz وسعر 869 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Red Magic للأسواق العالمية مؤخراً فارة مع لوحة مفاتيح ميكانيكية، كما أطلقت شاشة ألعاب بدقة 4K، ولقد أعلنت الشركة اليوم عن سعر شاشة Red Magic التي تنطلق للأسواق بسعر 839 دولار.

تتميز شاشة الألعاب Red Magic بدقة 4K ولوحات Mini LED بحجم 27 إنش، وتدعم دقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، كما تتميز بزوايا عرض واسعة 178 درجة، وهي مواصفات مثالية للألعاب.

وتتميز الشاشة بدقة ألوان HDR 1000, ΔE<1، وتدعم تقنية AMD Freesync Premium Pro، وتقنية NVIDIA G-Sync لتجربة ألعاب سلسة، مع معدل تحديث 160Hz، وإستجابة سريعة عند 1 مللي من الثانية.

وتدعم هذه التقنيات والمميزات المستخدم بتجربة ألعاب مميزة بعرض إنسيابي وسلس للإطارات، مع عرض واضح وألوان أكثر دقة، مع إستجابة أسرع في الإدخال.

أيضاً تدعم الشاشة تعتيم بتردد فائق، لتحكم أفضل في مستويات السطوع، كما تدعم الشاشة معايير TÜV Rheinland لخفض تأثير الإضاءة الزرقاء لحماية العين.

وللإتصال تضم الشاشة منفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB C، وتدعم موصل طاقة بقدرة 90W، كما تتضمن الشاشة حامل لضبط الإرتفاع، والدوران لأفضل زاوية عرض في الألعاب.

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