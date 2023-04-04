تكنولوجيا: ابل تتوسع بتقنية ProMotion لدعم الإصدارات الرئيسية من هواتف الأيفون في 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لدعم الإصدارات الرئيسية من هواتف الأيفون في 2025 بتقنية ProMotion مع معدل تحديث مرتفع.

قدمت شركة ابل تقنية ProMotion للمرة الأولى في هواتف iPhone 13 Pro التي انطلقت في 2021، ولقد إستمرت ابل في دعم هواتف Pro فقط بهذه التقنية حتى الآن.

وفي تقرير جديد نشر من “Ross Young” الرئيس التنفيذي لشركة “Display Supply Chain Consultants” أكد على خطط ابل للتوسع بتقنية ProMotion لتشمل الإصدارات الرئيسية في 2025.

أيضاً من المقرر مع إضافة تقنية ProMotion للإصدارات الرئيسية أن يدعم هذا التغيير ابل في دعم هذه الإصدارات بمعدل تحديث يصل إلى 120Hz والذي يعزز التمرير وعرض الفيديو بسلاسة أكبر، كما تدعم التقنية الهواتف في الإنتقال إلى معدل تحديث أقل وفقاً للمحتوى لخفض إستهلاك الطاقة.

ومن المقرر أن تقدم ابل تقنية LTPO منخفضة الطاقة في إصدارات 2025، لذا تقدم تقنية ProMotion وميزة “always-on display” في هواتف iPhone 17 وiPhone 17 Plus.

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