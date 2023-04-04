شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية استخدام قنوات Microsoft Teams للتواصل مع فريق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لتوصيل الأخبار المهمة أو التحديثات أو الأحداث بشكل فعال مع زملائك أو أعضاء الفريق في Microsoft Teams ، قد تحتاج إلى إصدار إعلانات لمجموعة أو قناة معينة، حيث تعتبر عملية إرسال الإعلانات إلى قناة ما مباشرة ويمكن إنجازها في بضع خطوات بسيطة، وتساعد هذه التقنية فريقك على البقاء على اطلاع دائم بأحدث المعلومات.

ما هي قنوات Microsoft Teams

يستخدم الفريق قناة كنظام أساسي مركزي لمشاركة الرسائل والأدوات والملفات، وبشكل أساسي، تشكل القنوات المناقشات التي يشارك فيها أعضاء الفريق، تمامًا كما يتم تضمين الملفات داخل المجلدات، يتم دمج القنوات داخل الفرق، وقد تم تخصيص كل قناة لموضوع أو فريق أو مهمة معينة.

اتبع هذه الخطوات البسيطة لاستخدام قنوات Microsoft Teams

1. افتح Microsoft Teams وانتقل إلى القناة التي تريد إرسال الإعلان إليها.

2. انقر فوق خيار "تنسيق" في الجزء السفلي من مربع الدردشة لتوسيع خيارات التنسيق.

3. انقر فوق خيار "إعلان".

4. اكتب الإعلان الخاص بك في مربع الرسالة ، بما في ذلك أي تنسيق ضروري مثل موضوع الإعلان في منطقة إضافة عنوان فرعي.

5. انقر على "إرسال" لنشر الإعلان في القناة.

أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا أنها ستقدم قريبًا صورًا ثلاثية الأبعاد إلى Teams، الغرض من هذه الصور الرمزية هو مساعدة الأفراد في تقديم أنفسهم أثناء الاجتماعات ثنائية وثلاثية الأبعاد ، خاصةً عندما لا يرغبون في تنشيط كاميرا الويب الخاصة بهم، أعلنت الشركة مؤخرًا أنها ستقوم بتضمين الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد لجميع مستخدمي Microsoft Teams ، بدءًا من مايو.

Microsoft Teams يحصل على صور رمزية ثلاثية الأبعاد