تكنولوجيا: جهاز Toshiba Z870 ينطلق بشاشة MiniLED ومعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Toshiba عن جهاز التلفاز المخصص للألعاب Toshiba Z870، والذي يأتي بشاشة MiniLED بدقة 4K، ومعدل تحديث 144Hz.

تنطلق سلسلة أجهزة التلفاز Toshiba Z870 بنمط مخصص للألعاب، مع معدل تحديث يدعم الألعاب 144Hz، هذا إلى جانب دعم ALLM، وتقنية AMD FreeSync، وVRR.

وتدعم شاشة Toshiba Z870 المميزة بلوحات MiniLED الجهاز بعدد من المميزات، والتي تتضمن ألوان أكثر سطوعاً، مع تحسينات في التعتيم المركزي، وأيضاً تحسينات في الإضاءة الخلفية لتجربة عرض أكثر كفاءة وبجودة أعلى.

أيضاً يدعم الجهاز معالج REGZA الذي يعمل على تحسين الألوان والتباين، ومن المقرر أن يتوفر جهاز Toshiba Z870 MiniLED 4K في الأسواق العالمية في شهر يوليو.

وتقدم Toshiba هذا الإصدار بحجم 100 إنش والذي يتوفر بالفعل في السوق الصيني، ويتضمن 256 جزء من مراكز التعتيم، ويدعم سطوع 1400 nit، ودقة عرض 4K ومعدل تحديث 120Hz، ويدعم تدرج لوني بنسبة 97% من DCI-P3، كما يدعم الجهاز محرك REGZA.

كما يأتي الجهاز بتقنيات Dolby Vision وDolby Atmos، ويضم جهاز التلفاز نظام صوتيات يتضمن قنوات 2.1 مدمجة، ويدعم إتصال مكبرات صوتية خارجية عبر منفذ SPDIF.

أيضاً يضم الجهاز منفذ HDMI 2.1، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذ USB 2.0، ويتوفر Toshiba Z870 TV بحجم 100 إنش في السوق الصيني الآن بسعر 5080 دولار.

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