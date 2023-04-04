شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متحطش موبايلك فى الرز .. تحذير من أبل لمستخدمى أيفون عند تعرضه للبلل والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب موقع thesun البريطاني، فتكشف الملاحظة ما يجب فعله إذا تعرض جهاز أيفون الخاص بك للبلل وانتهى به الأمر بالماء في منفذ Lightning، حيث تسرد الشركة 3 أشياء يجب ألا تفعلها أبدًا ومن ضمنها وضع الهاتف في الأرز.
ويمكن أن تستقر في منفذ الشحن الخاص بك ، أو تتسبب في تآكل جهازك، والأسوأ من ذلك: لن يفعل الأرز أي شيء لتجفيف جهاز أيفون الخاص بك بشكل أسرع، حيث لا يستطيع الأرز امتصاص الماء من الهواء بفاعلية كافية لتجفيف جهاز أيفون الخاص بك.
وربما تكون قد جربتها في الماضي ونجحت، لكن الحقيقة هي أنها كانت ستنجح حتى بدون الأرز - ومن المحتمل أنها استفادت للتو من تركها بمفردها مع فرصة التجفيف.
إذن ما الذي يجب عليك فعله حقًا عندما يكون جهاز أيفون الخاص بك مبللاً؟
تقول أبل: "اضغط على أيفون برفق على يدك مع توجيه موصل Lightning لأسفل لإزالة السوائل الزائدة".
"اترك أيفون في منطقة جافة مع بعض تدفق الهواء."
بعد 30 دقيقة على الأقل ، توصي أبل بمحاولة شحن هاتفك مرة أخرى.
إذا كنت لا تزال ترى تحذيرًا بشأن المياه ، فستحتاج إلى ترك أيفون في مكان جاف مع بعض تدفق الهواء لمدة تصل إلى يوم.
تقول أبل إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 24 ساعة حتى يجف تمامًا.
يوصي صانع أيفون بعدم تجفيفه باستخدام مصدر حرارة خارجي أو هواء مضغوط.
يجب أيضًا تجنب إدخال جسم غريب مثل مبادلة القطن أو منشفة ورقية في موصل Lightning.