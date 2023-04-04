شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متحطش موبايلك فى الرز .. تحذير من أبل لمستخدمى أيفون عند تعرضه للبلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت شركة أبل مستخدمي هواتفها من أنه لا يجب عليك وضع هواتف الأيفون عند تعرضها للبلل في وعاء من الأرز، حيث أن الملايين من الناس حول العالم مقتنعون (خطأ) بأن الأرز هو الطريقة المثلى لتجفيف هواتف أيفون الرطب، لكن تنبيها من شركة أبل نُشر في عام 2022 يؤكد أن هذه أسطورة.

وبحسب موقع thesun البريطاني، فتكشف الملاحظة ما يجب فعله إذا تعرض جهاز أيفون الخاص بك للبلل وانتهى به الأمر بالماء في منفذ Lightning، حيث تسرد الشركة 3 أشياء يجب ألا تفعلها أبدًا ومن ضمنها وضع الهاتف في الأرز.

وحذرت شركة آبل: "لا تضع أيفون الخاص بك في كيس من الأرز"، حيث أن "القيام بذلك قد يسمح لجزيئات الأرز الصغيرة بإتلاف جهاز أيفون الخاص بك."، ومن المحتمل جدًا أن تشق جزيئات الأرز الدقيقة هذه طريقها إلى زوايا وأركان جهاز أيفون الخاص بك.

ويمكن أن تستقر في منفذ الشحن الخاص بك ، أو تتسبب في تآكل جهازك، والأسوأ من ذلك: لن يفعل الأرز أي شيء لتجفيف جهاز أيفون الخاص بك بشكل أسرع، حيث لا يستطيع الأرز امتصاص الماء من الهواء بفاعلية كافية لتجفيف جهاز أيفون الخاص بك.

وربما تكون قد جربتها في الماضي ونجحت، لكن الحقيقة هي أنها كانت ستنجح حتى بدون الأرز - ومن المحتمل أنها استفادت للتو من تركها بمفردها مع فرصة التجفيف.

إذن ما الذي يجب عليك فعله حقًا عندما يكون جهاز أيفون الخاص بك مبللاً؟

تقول أبل: "اضغط على أيفون برفق على يدك مع توجيه موصل Lightning لأسفل لإزالة السوائل الزائدة".

"اترك أيفون في منطقة جافة مع بعض تدفق الهواء."

بعد 30 دقيقة على الأقل ، توصي أبل بمحاولة شحن هاتفك مرة أخرى.

إذا كنت لا تزال ترى تحذيرًا بشأن المياه ، فستحتاج إلى ترك أيفون في مكان جاف مع بعض تدفق الهواء لمدة تصل إلى يوم.

تقول أبل إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 24 ساعة حتى يجف تمامًا.

يوصي صانع أيفون بعدم تجفيفه باستخدام مصدر حرارة خارجي أو هواء مضغوط.

يجب أيضًا تجنب إدخال جسم غريب مثل مبادلة القطن أو منشفة ورقية في موصل Lightning.