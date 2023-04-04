شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إضافة تاريخ ميلادك أو تعديله على Instagram والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك حد لعدد المرات التي يمكنك خلالها تغيير تاريخ ميلادك، وإذا كنت قد قمت بتغيير تاريخ ميلادك مؤخرًا، فربما عليك الانتظار قبل تعديله مرة أخرى.

إذا أضفت حسابك على فيسبوك إلى نفس مركز الحسابات المرتبط بحسابك على Instagram وكنت ترغب في تحديث عيد ميلادك، فيمكنك تعديله على فيسبوك لتغييره على Instagram، وإذا لم تقم بربط حسابك على فيسبوك بحسابك على Instagram، حيث يمكنك إضافة أو تعديل عيد ميلادك مباشرة في ملفك الشخصي على Instagram.

لإضافة تاريخ ميلادك أو تعديله على Instagram:

1- اضغَط على profile أو صورة ملفك الشخصي في الزاوية السفلية اليسرى للانتقال إلى ملفك الشخصي.

2- اضغط على تعديل الملف الشخصي.

3- اضغط على إعدادات المعلومات الشخصية في الأسفل.

4- اضغط على عيد الميلاد وأدخل تاريخ ميلادك أو اضغط على تحديث على فيسبوك.

لاحظ أنه بمجرد إضافة عيد ميلادك إلى ملفك الشخصي، لا يمكن إزالته، لن تتم أيضًا مشاركة عيد ميلادك مع الأشخاص الآخرين على Instagram.