شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوق الأجهزة اللوحية الهندية في عام 2022.. كيف كان أداء آبل خلال عام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق أجهزة الكمبيوتر في الهند، الذي يضم مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية ، قفزة طفيفة بنسبة 5% خلال عام 2022 ، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث Canalys.

بينما انخفضت شحنات أجهزة الكمبيوتر المحمول بنسبة 7% لتصل إلى 11 مليون وحدة على أساس سنوي ، زادت شحنات أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية بشكل ملحوظ بنسبة 37% و 21% لتصل إلى 3.2 مليون و 5.4 مليون وحدة على التوالي في عام 2022.

وإليك نظرة على أفضل 5 علامات تجارية في سوق الأجهزة اللوحية في الهند وكيف أداؤوا خلال عام 2022.

حافظت سامسونج على الريادة في عام 2022

احتفظت سامسونج بمركزها الأول في عام 2022 بحصة سوقية تبلغ 26.2٪ و 1.4 مليون شحنة ، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 5٪. ومع ذلك ، شهدت حصة الشركة في السوق انخفاضًا من 30.2٪ في عام 2021.

كما خسرت المركز الأول لشركة Apple في الربع الرابع من عام 2022 ، حيث شحنت 354000 وحدة بحصة سوقية تبلغ 30.4٪ ونموًا بنسبة 11.5٪.

تنمو شركة آبل في عام 2022

احتلت شركة Apple المرتبة الثانية حيث تم شحن 976000 وحدة. بلغت حصص Apple iPads التجارية في عام 2022 نسبة 18.1٪ ، ارتفاعًا من 12.3٪ في عام 2021.

وشهدت الشركة نموًا بنسبة 78.6٪ على أساس سنوي. في عام 2021 ، شحنت Apple 547000 وحدة.

في الربع الرابع من عام 2022 ، سجلت Apple نموًا بنسبة 135.1٪ على أساس سنوي ، حيث قامت بشحن 404،000 وحدة من أجهزة iPad واستحوذت على السوق بنسبة 34.7٪.

انخفاض حصة لينوفو في الأسواق بمقدار النصف تقريبًا

احتلت لينوفو المرتبة الثالثة حيث تقلصت حصتها السوقية من 34.9٪ في عام 2021 إلى 17.4٪ في عام 2022.

وسجلت الشركة نموًا سنويًا سالبًا بنسبة 39.8٪ وشحنت 936000 وحدة من الأجهزة اللوحية العام الماضي.

في الربع الرابع من عام 2022 ، شهدت لينوفو أكبر انخفاض مع نمو سنوي سلبي بنسبة 84.4٪.

شحنت 436000 وحدة في الربع الرابع من عام 2021 وانخفض العدد إلى 68000 وحدة في الربع الرابع من عام 2022.

حققت Lava مكاسب كبيرة في عام 2022

احتلت Lava المرتبة الرابعة وسجلت الشركة نموًا هائلاً بنسبة 582٪ على أساس سنوي في عام 2022 ، ولكن نعم على قاعدة صغيرة. استحوذت الشركة على 1٪ من حصة السوق ، وشحن 752،000 وحدة في العام بأكمله.

انخفضت الحصة السوقية لشركة Lava من 8.8٪ في الربع الرابع من عام 2021 إلى 6.5٪ في الربع الرابع من عام 2022 حيث سجلت الشركة نموًا سنويًا سلبيًا بنسبة 31.8٪.

زيادة الحصة السوقية لشركة أيسر في عام 2022

سجلت شركة أيسر ثاني أعلى معدل نمو سنوي (463.1٪) في عام 2022 بينما حصلت على 10.1٪ من حصة السوق وشحن أكثر من 541000 وحدة في عام 2022. في عام 2021 ، حصلت الشركة على 2.3٪ مع شحن 101.000 مليون وحدة.

في الربع الرابع من عام 2022 ، وصلت شحنات أيسر إلى 69000 وحدة بحصة سوقية تبلغ 6.0٪ ونمو سنوي قدره 214٪. قامت الشركة بشحن 22000 وحدة في الربع الرابع من عام 2021 وحصة سوقية تبلغ 1.8٪.

تشهد العلامات التجارية الأصغر انخفاضًا في عام 2022

في عام 2022 ، سجلت العلامات التجارية الأصغر الأخرى في هذا المجال نموًا سنويًا سلبيًا بنسبة 3.7٪ حيث شحنت 762000 وحدة مقارنة بـ 791000 وحدة في عام 2021. تقلصت الحصة التراكمية من 17.8٪ في عام 2021 إلى 14.2٪ في عام 2022.

في الربع الرابع من عام 2022 ، سجلت هذه العلامات التجارية نموًا سنويًا سلبيًا بنسبة 2٪ مع ما يقرب من 193،000 وحدة شحن وحصة سوقية تبلغ 16.6٪. في الربع الرابع من عام 2021 ، سجلت هذه الشركات 15.7٪ من حصة السوق و 197.000 وحدة شحن.