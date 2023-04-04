شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندس أمريكى يكشف تفاصيل أول مكالمة عبر الهاتف المحمول بعد مرور 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 50 عامًا مرت على أول مكالمة هاتفية عبر الهاتف المحمول، منذ أن أجري المهندس الأمريكي مارتن كوبر، أول مكالمة على الإطلاق في مدينة نيويورك.

سرد كوبر البالغ من العمر 97 عاما، تفاصيل المكالمة التاريخية الأولى فى مقابلة العام الماضي، حيث وصف الهاتف بأنه كان جهاز ضخم أضطر لحمله علي أذنه، كذلك كيفية حصوله علي الرقم من دفتر ملاحظاته الورقي قبل وضعه في لوحة مفاتيح الهاتف.

اعتقد كوبر الذي كان يعمل لدى موتورولا في ذلك الوقت، أنه سيكون من الممتع إجراء أول مكالمة مع جويل إنجل، نظيره في شركة Bell Laboratories المنافسة (ثم قسم الأبحاث في AT&T والذي أصبح الآن جزءًا من Nokia).

"قلت،" مرحبًا جويل، أنا مارتي كوبر ... أنا أتصل بك على هاتف محمول، هاتف خلوي حقيقي.، هاتف محمول شخصي ومحمول، "صمت عند الطرف الآخر من الخط."

قال كوبر إن الزوجين انتهى بهما إجراء "محادثة لطيفة" خلال تلك المكالمة الهاتفية الأولى، لكنه أضاف بسخرية أنه في السنوات التي تلت ذلك، ادعى إنجل دائمًا أنه لا يتذكر الدردشة حسبما نقلت Digitartlends.

وقال كوبر لبي بي سي مؤخرًا إن شركة بيل كانت تبذل جهودًا لتطوير هاتف قائم على السيارة بدلاً من ذلك "هل تصدق ذلك؟"، "لقد كنا محاصرين في منازلنا ومكاتبنا بسبب هذه الأسلاك النحاسية لأكثر من 100 عام، والآن هم سيحاصروننا في سياراتنا."

لكن الأمر استغرق 11 عامًا أخرى لإطلاق هاتف Cooper كجهاز محمول تجاري. يكلف Motorola DynaTAC 8000X، الذي لا يحتوي على ميزات المراسلة أو الكاميرا ويمكنه إجراء المكالمات فقط، ما يعادل حوالي 12000 دولار من أموال اليوم، مما يجعله بعيدًا عن متناول معظم الناس.

كان طول الجهاز 10 بوصات (25 سم)، ووزنه 1.7 رطل (حوالي 770 جرامًا)، ولم يوفر سوى 35 دقيقة من وقت التحدث، استغرق شحنه 10 ساعات.

ولكن في مقابلة الشهر الماضي، قال كوبر إنه يعتقد أن هناك تغييرًا كبيرًا آخر سيحدث في الهواتف المحمولة، مما يشير إلى أنه قبل فترة طويلة سيكون لدينا الجهاز "مضمنًا تحت الجلد بالقرب من أذنك" لإجراء مكالمات أسهل بحسب التقرير.