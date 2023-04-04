شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار أول رائدة فضاء تطير إلى القمر كجزء من Artemis II.. اعرف أبرز المرشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وكالة ناسا لاختيار لاختيار أول رائدة فضاء تطير إلى القمر، حيث من المقرر أن تعلن وكالة الفضاء الأمريكية عن أربعة من أفراد الطاقم في رحلة جوية في نوفمبر، كجزء من Artemis II، وسيمهد ذلك الطريق لأرتميس 3، مهمة 2025 المقرر إعادة الناس إلى القمر لأول مرة منذ عام 1972.

ومن المتوقع أن تكون امرأة في كلتا المهمتين لأول مرة في التاريخ، مع وجود 9 نساء في السباق، ومن بينهم المهندسة آن ماكلين، 43 عامًا، وهي طيار درست في جامعة باث، كذلك فهناك كايلا بارون، 35 عامًا، خريجة كامبريدج وخدمت في الغواصات النووية، هي أيضًا في المنافسة.

وهناك أخرى هي ستيفاني ويلسون، 56 عامًا، والتي أصبحت ثاني امرأة سوداء فقط في الفضاء بثلاث بعثات إلى محطة الفضاء الدولية بين عامي 2006 و 2010.