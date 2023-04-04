شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فتح تحقيق سويسري في استحواذ UBS على Credit Suisse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح المدعون العامون في سويسرا تحقيقاً حول استحواذ UBS على Credit Suisse، وذلك وفقاً لصحيفة Financial Times.

ويبحث المدعون العامون الفدراليون عن اختراقات محتملة للقانون الجنائي السويسري من قبل المسؤولين الحكوميين والمنظمين والمسؤولين التنفيذيين في البنك حسبما نقلت CNBC.

ونفذ UBS عملية شراء لمنافسه Credit Suisse مقابل 2.3 مليار دولار الشهر الماضي، بفعل الاضطرابات التي لاحقت المصرف السويسري الفترة الأخيرة، مما تسبب في أزمة ثقة ليس في سويسرا فقط بل في أنحاء القارة.

وقالت السلطات في سويسرا للصحيفة: يرغب مكتب المدعي العام الفدرالي في الوفاء بشكل استباقي بمهمته ومسؤوليته في الإسهام في مركز مالي سويسري نزيه وبإن يتوفر لديه الدور الرقابي من أجل اتخاذ إجراءات فورية في أي موقف يقع ضمن نطاق نشاطه.

وشددت الهيئة على أن هناك جوانب عديدة من الأحداث المحيطة بـCredit Suisse والتي تتطلب التحقيق لاكتشاف أي جرائم.