شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم سخريتها منه.. ابنة ستيف جوبز: لا يمكننى العيش بدون أيفون 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إيف جوبز، ابنة ستيف جوبز، أحد مؤسسي شركة آبل، إنها "لا تستطيع العيش بدون" جهاز أيفون الخاص بها، وفي مقابلة مع The Strategist، شاركت إيف أسماء تسعة أشياء لا يمكنها العيش بدونها، وتتضمن القائمة أيفون 14، ورغم أن اسم أيفون 14 في القائمة لا ينبغي أن يكون مفاجئًا بالنظر إلى أنه أحد أحدث طرازات أيفون ومن الطبيعي جدًا أن تستخدم ابنة "جوبز" جهاز أيفون.

ومع ذلك، بالمناسبة، هذا هو نفس أيفون الذي سخرت منه إيف عندما تم إطلاقه في سبتمبر 2022 في حدث Apple "Far Out"، فبعد ساعات فقط من إعلان أبل عن أجهزة أيفون الجديدة في سلسلة أيفون 14، شاركت Eve ميمي على حسابها على Instagram يسخر من تشكيلة أيفون الجديدة، وكان أيفون الذي سخرت منه بشكل خاص هو أيفون 14.

وجاء في الكوميكس الذى نشرته "لقد قمت بالترقية من أيفون 13 إلى أيفون 14 بعد إعلان أبل اليوم"، كما جاء في الميم، وأظهرت الميم رجلاً يحمل قميصًا مطابقًا تقريبًا للذي يرتديه ببهجة كبيرة على وجهه.

وتتضمن سلسلة أيفون 14: أيفون 14 و أيفون 14 Plus وأيفون 14 Pro وأيفون 14 Pro Max، ولأول مرة على الإطلاق، لم تقدم أبل أحدث جيل من شرائحها الداخلية إلى طرازي أيفون غير Pro في سلسلة أيفون 14 - أيفون 14 و أيفون 14 Plus.

ويعمل أحدث جيل من جهازي أيفون على نفس المعالج - A15 Bionic - مثل أجهزة سلسلة أيفون 13، أما مواصفات الكاميرا لهاتفي سلسلة غير Pro أيفون 13 تشبه إلى حد بعيد أيفون 14 و أيفون 14 Plus.

وتعد إيف هي الأصغر بين أبناء ستيف جوبز الأربعة وابنة لورين باول جوبز، يقال إنها فارسة بارعة وخريجة جامعة ستانفورد.