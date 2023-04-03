تكنولوجيا: رصد هاتف vivo X Flip القابل للطي في صور حية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنافس شركة vivo قريباً في الأسواق بهاتف vivo X Flip وهو أول إصدار يأتي بتصميم صدفي قابل للطي من الشركة، ولقد رصد الهاتف بالفعل في أول الصور الحية.

تستعد شركة vivo لإطلاق إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي vivo X Fold2، ولقد أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن الشركة تقدم أيضاً إصدار بتصميم صدفي والذي ينطلق بعنوان vivo X Flip.

ولقد كشفت التسريبات المصورة التي جاءت عبر”Digital Chat Station” عن أول صورة حية لهاتف vivo X Flip المرتقب، حيث يظهر الهاتف بتصميم دائري لوحدة الكاميرة الرئيسية في الغطاء الخارجي، مع شعار Zeiss.

كما يتضمن الغطاء الخارجي شاشة بتصميم أفقي تشغل جزء كبير من الغطاء الأمامي، ومن المتوقع أن تتضمن وحدة الكاميرة إعدادات مزدوجة.

أيضاً يتميز الهاتف بتصميم بخطوط، كما يظهر الهاتف باللون البنفسجي، وهو من الألوان الشائعة في هواتف Samsung Z Flip و Oppo Find N2 Flip.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن الشاشة الداخلية لهاتف vivo X Flip تتميز بدقة 1080 بيكسل، كما يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

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