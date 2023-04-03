شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نائب رئيس الوزراء الإيطالى ينتقد حظر تيك توك فى البلاد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد نائب رئيس الوزراء الإيطالي قرار هيئة حماية البيانات الحكومية بحظر Chatbot ChatGPT مؤقتًا ، قائلاً إن الحظر بسبب مخاوف الخصوصية يبدو مفرطًا، وقامت شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت بإيقاف ChatGPT في إيطاليا يوم الجمعة بعد أن أثارت وكالة البيانات الوطنية مخاوف بشأن انتهاكات الخصوصية المحتملة وفشلها في التحقق من أن عمر المستخدمين 13 عامًا أو أكثر ، كما طلبت.

وجعلت الخطوة التي اتخذتها الوكالة، المستقلة عن الحكومة، إيطاليا الدولة الغربية الأولى التي تتخذ إجراءات ضد برنامج الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وكتب ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة الحاكم، على إنستغرام: "أجد قرار منظمة مراقبة الخصوصية الذي أجبر #ChatGPT على منع الوصول من إيطاليا غير متناسب".

وقال سالفيني ، الذي يشغل أيضًا منصب وزير النقل، إن تحرك المنظم كان "نفاقًا" وأن الفطرة السليمة مطلوبة لأن "قضايا الخصوصية تتعلق عمليًا بجميع الخدمات عبر الإنترنت"، ومنذ إطلاقه العام الماضي ، أطلق ChatGPT جنونًا تقنيًا، مما دفع المنافسين إلى إطلاق منتجات وشركات مماثلة لدمجها أو تقنيات مماثلة في تطبيقاتهم ومنتجاتهم.

وقالت شركة OpenAI ، التي عطلت ChatGPT للمستخدمين في إيطاليا بناءً على طلب الوكالة ، يوم الجمعة إنها تعمل بنشاط لتقليل استخدام البيانات الشخصية في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مثل ChatGPT، وقالت "نتطلع إلى العمل عن كثب مع (وكالة البيانات الإيطالية) وتثقيفهم حول كيفية بناء واستخدام أنظمتنا".

وقال سالفيني إن الحظر قد يضر بالأعمال التجارية الوطنية والابتكار، مضيفًا أنه يأمل في إيجاد حل سريع واستعادة وصول روبوت الدردشة إلى إيطاليا، وقال "كل ثورة تكنولوجية تجلب تغييرات ومخاطر وفرص كبيرة. من الصواب السيطرة والتنظيم من خلال تعاون دولي بين المنظمين والمشرعين، لكن لا يمكن منعها".