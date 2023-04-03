شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نائب رئيس الوزراء الإيطالى ينتقد حظر تيك توك فى البلاد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وجعلت الخطوة التي اتخذتها الوكالة، المستقلة عن الحكومة، إيطاليا الدولة الغربية الأولى التي تتخذ إجراءات ضد برنامج الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وكتب ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة الحاكم، على إنستغرام: "أجد قرار منظمة مراقبة الخصوصية الذي أجبر #ChatGPT على منع الوصول من إيطاليا غير متناسب".
وقال سالفيني ، الذي يشغل أيضًا منصب وزير النقل، إن تحرك المنظم كان "نفاقًا" وأن الفطرة السليمة مطلوبة لأن "قضايا الخصوصية تتعلق عمليًا بجميع الخدمات عبر الإنترنت"، ومنذ إطلاقه العام الماضي ، أطلق ChatGPT جنونًا تقنيًا، مما دفع المنافسين إلى إطلاق منتجات وشركات مماثلة لدمجها أو تقنيات مماثلة في تطبيقاتهم ومنتجاتهم.
وقال سالفيني إن الحظر قد يضر بالأعمال التجارية الوطنية والابتكار، مضيفًا أنه يأمل في إيجاد حل سريع واستعادة وصول روبوت الدردشة إلى إيطاليا، وقال "كل ثورة تكنولوجية تجلب تغييرات ومخاطر وفرص كبيرة. من الصواب السيطرة والتنظيم من خلال تعاون دولي بين المنظمين والمشرعين، لكن لا يمكن منعها".