تكنولوجيا: هواوي تدعم هاتف Nova 11 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة هواتف Nova 11 قريباً، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط العملاق الصيني لدعم Nova 11 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

تقدم هواوي هاتف Nova 11 Pro خلال الفترة القادمة بترقية كبيرة في إعدادات الكاميرة عن إصدار الشركة السابق.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن الإصدار الرئيسي من السلسلة يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، حيث تستهدف هواوي التركيز بشكل الأكبر على Nova 11 Pro الذي يحصل على تحسينات كبيرة في إعدادات ومواصفات الكاميرة.

وتتضمن التحسينات المقدمة في كاميرة Nova 11 Pro صور بجودة أعلى، مع تحسينات في ميزة التثبيت البصري.

أيضاً توضح التسريبات أن هواوي تدعم الهاتف بخوارزمية من “Huawei XMAGE” لتحسين آداء وكفاءة الكاميرة، لتنتقل بآداء الكاميرة إلى مستوى جديد يتخطى الآداء الشائع لكاميرة الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية.

كما تؤكد التفاصيل التي جاءت اليوم على أن هواوي تدعم هاتف Nova 11 Pro بتقنية جديدة لتعزيز التصوير في الإضاءة المنخفضة مع RYYB، لإلتقاط صور بسطوع أعلى وتفاصيل أكثر وضوحاً في الإضاءة المنخفضة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Huawei Nova 11 Pro يضم رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، أيضاً تدعم هواوي هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

يذكر أن هواوي لم تؤكد بشكل رسمي على موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة Huawei Nova 11، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هواوي تعقد مؤتمر في منتصف أبريل لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة.

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