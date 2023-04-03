تكنولوجيا: شاومي تطلق عن هاتف Redmi Note 12 Pro 4G بمعالج Snapdragon 732G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني شاومي عن هاتف Redmi Note 12 Pro 4G الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 732G، ويتوفر في الأسواق بدءاً من شهر مايو.

يتميز هاتف Redmi Note 12 Pro 4G بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية.

ومن المقرر أن يتوفر Redmi Note 12 Pro 4G قريباً في سوق إندونسيا بمعالج Snapdragon 732G، كما يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما تتميز الكاميرة بدعم تسجيل فيديو بدقة 4K، ويضم الهاتف مكبرات صوتية بنظام ستريو، مع مدخل 3.5 للسماعات، كما يدعم الهاتف تقنية Dolby Vision Atmos.

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