تكنولوجيا: الإعلان عن شرائح AMD A620 لسلسلة معالجات Ryzen 7000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AMD عن شرائح AMD A620 التي تستهدف سلسلة معالجات Ryzen 7000، وتتوفر في عدد من اللوحات الأم في الأسواق الآن.

تدعم AMD A620 ممرات 32 PCIe 4.0، مع 4 فتحات لذاكرة DDR5 بسعة تصل إلى 128 جيجا بايت، أيضاً يمكن لشريحة A620 أن تدعم المستخدم في الكثير من المهام المطلوبة، كما أنها تتميز بتقنية “Smart Access Memory”من AMD، والتي تستهدف تعزيز الآداء في الألعاب والتطبيقات التي تحتاج إلى ذاكرة أعلى.

أيضاً تدعم منصة AMD A620 إختيارات متنوعة في النطاق الترددي والإتصال، منها ذاكرة DDR5، وتقنية AMD EXPO، مع تجربة سلسلة في رفع تردد تشغيل الذاكرة، وPCIe 4.0.

ويمكن لشرائح A620 أن تدعم زيادة سرعة الذاكرة إلى 6000 ميجاهرتز في ذاكرة DDR5 EXPO، كما تدعم تكوينات بقنوات ثنائية، أيضاً تأتي الشريحة بقدرة طاقة 65W TDP، وهي قوة مثالية لمعالجات Ryzen 7000.

أيضاً يدعم AMD A620 عدد من الإختيارات المميزة بسلسلة معالجات AMD Ryzen 7000 والتي تتضمن ASRock وASUS وBIOSTAR وGIGABYTE وMSI.

وتتوفر اللوحات الأم المميزة بشرائح A620 لدعم سلسلة معالجات Ryzen 7000 بسعر يبدأ من 85 دولار، على أن تتوفر في الأسواق الآن.

المصدر

اعلان





