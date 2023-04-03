تكنولوجيا: تطبيق Apple Weather لا يعمل مع بعض المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت تواجه مشكلة عند محاولة استخدام تطبيق Apple Weather، فأنت لست وحدك. إذ تعاني خدمة التنبؤات الجوية الخاصة بشركة أبل من تباطؤ وانقطاعات، مما تسبب في عدم قدرة بعض المستخدمين على التحقق من معلومات الطقس المحدثة.

تم تأكيد المشكلة من قبل أبل نفسها على صفحة الويب الخاصة بحالة النظام، والتي تظهر عندما تكون الخدمة غير متصلة جزئيًا أو كليًا. ووفقًا للشركة، قد يكون تطبيق Weather “بطيئًا أو غير متوفر”. ومن المثير للاهتمام، أن موقع أبل يقول إن انقطاع الخدمة بدأ مساء يوم 30 مارس وما زال يؤثر على “بعض المستخدمين”.

كما لاحظ بعض المستخدمين، يستغرق تطبيق Weather بعض الوقت لإظهار البيانات المحدثة. وفي بعض الحالات، لا يتم تحميل البيانات المحدثة. كما لاحظ بعض مستخدمون آيفون في كندا أن تطبيق Weather يعرض ببساطة رسالة “لا توجد بيانات الطقس” لبعض الأشخاص.

لم تذكر أبل متى سيتم إصلاح المشكلة، لكن الشركة تعمل بالفعل على حلها.

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