علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتف vivo iQOO 11S يأتي قريباً بمعالج Dimensity 9300

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد vivo للإعلان عن إصدار جديد من هواتف iQOO والذي ينطلق قريباً بعلامة vivo iQOO 11S ويضم رقاقة Dimensity 9300.

يأتي هاتف iQOO 11S قريباً في فئة الإصدارات المميزة من سلسلة iQOO، وتؤكد التسريبات على أن هذا الإصدار هو أول الهواتف المميزة برقاقة Dimensity 9300 القادمة من Mediatek.

أيضاً من المقرر أن يأتي iQOO 11S بالكثير من المواصفات التي قدمت في سلسلة iQOO 11، لذا يضم الهاتف E6 AMOLED بحجم 6.78 إنش.

كما يدعم الهاتف سعة تخزين UFS 4.0، وذاكرة عشوائية LPDDR5X، أيضاً رصد الهاتف بنموذج رقم  V2304A.

يذكر أن شركة vivo تعقد مؤتمر لاحقاً هذا الشهر للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي X Fold2، كما تقدم أول إصدار من الهواتف المميزة بتصميم صدفي قابل للطي vivo X Flip.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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