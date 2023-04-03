تكنولوجيا: هاتف vivo iQOO 11S يأتي قريباً بمعالج Dimensity 9300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد vivo للإعلان عن إصدار جديد من هواتف iQOO والذي ينطلق قريباً بعلامة vivo iQOO 11S ويضم رقاقة Dimensity 9300.

يأتي هاتف iQOO 11S قريباً في فئة الإصدارات المميزة من سلسلة iQOO، وتؤكد التسريبات على أن هذا الإصدار هو أول الهواتف المميزة برقاقة Dimensity 9300 القادمة من Mediatek.

أيضاً من المقرر أن يأتي iQOO 11S بالكثير من المواصفات التي قدمت في سلسلة iQOO 11، لذا يضم الهاتف E6 AMOLED بحجم 6.78 إنش.

كما يدعم الهاتف سعة تخزين UFS 4.0، وذاكرة عشوائية LPDDR5X، أيضاً رصد الهاتف بنموذج رقم V2304A.

يذكر أن شركة vivo تعقد مؤتمر لاحقاً هذا الشهر للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي X Fold2، كما تقدم أول إصدار من الهواتف المميزة بتصميم صدفي قابل للطي vivo X Flip.

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