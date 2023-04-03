تكنولوجيا: الإعلان عن مصابيح IKEA SAMMANLANKAD التي تعمل بالطاقة الشمسية بالشراكة مع Little Sun

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعاونت شركة IKEA مع Little Sun لتطوير مصباحين جديدين من مصابيح LED الشمسية تحت لقب SAMMANLANKAD.

وستمكن مصابيح LED الشمسية للطاولة والسقف Little Sun من توسيع نطاق تغطية حلول الطاقة الخاصة بها.

تعتبر Little Sun منظمة غير ربحية تنتج حلول الطاقة البديلة مع القدرة على تحمل التكاليف كعامل دافع، وهي تواصل متابعة هدفها المتمثل في توفير حلول الطاقة النظيفة لجمهور أوسع على مستوى العالم.

تم تصميم مصابيح LED الشمسية الجديدة لتقليد الشمس ومدار الأرض. يحتوي المصباح على مصدر إضاءة مركزي بزاوية 23.5 درجة مثبت على سطح معكوس مع حلقات معدنية تحيط به. وهو يتوفر كمصباح طاولة مع حامل قاعدة أو إصدار معلق بالسقف.

يأتي المصباح الداخلي الذي يعمل بالطاقة الشمسية قابل للفصل، وهو على شكل نصف كروي مع حزام أصفر. يمكنك حمل الجهاز أو تعليقه. كما ان المصباح مدعوم من الألواح الشمسية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. يمكنك أيضًا شحن المصباح عبر USB-A أو USB-C إذا لزم الأمر. ويمكن أيضًا استخدام المنافذ لشحن هاتفك الذكي أو الأجهزة المحمولة الأخرى.

لم يتم تحديد قدرة سطوع مصابيح IKEA SAMMANLANKAD LED الشمسية. ومع ذلك، تقول الشركة إنها تتمتع بإنتاج إضاءة مرتفع نسبيًا نظرًا لحجم مصابيح LED، وسيتم إطلاق المصباحين هذا الشهر في أسواق مختارة.

لم يتم الكشف عن تفاصيل الأسعار والمزايا الأخرى في الوقت الحالي.

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