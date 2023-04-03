شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تلجأ لإلغاء الوجبات المجانية وبعض الامتيازات كجزء من إجراءات خفض التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل في وقت سابق من هذا العام أنها ستسرح 12000 موظف، أو حوالي 6% من قوتها العاملة، حيث تستعد صناعة التكنولوجيا للرياح الاقتصادية المعاكسة، فيما تتخذ الشركة أيضًا العديد من تدابير خفض التكاليف مثل مطالبة الموظفين بمشاركة المكاتب ومؤخرًا تقليل الوجبات الخفيفة المجانية وفصول التدريب للموظفين الحاليين.

ونقلاً عن مذكرة من المدير المالي روث بورات لموظفي جوجل، أفاد موقع Business Insider أنه تم إخطار الموظفين بأن المطابخ الصغيرة للشركة - التي توفر للموظفين وجبات خفيفة مجانية مثل الحبوب والإسبريسو ومياه سيلتزر - سيتم إغلاقها في الأيام التي عادةً ما تحتوي على كمية كبيرة من المياه.

وأشارت المذكرة إلى أن مثل هذه التغييرات "ستقلل من هدر الطعام وستكون أفضل للبيئة"، وعلاوة على ذلك، ستختلف الامتيازات بناءً على احتياجات موقع المكتب والاتجاهات الملحوظة في كل مساحة مكتبية، حسبما ذكر التقرير، مضيفًا أن الشركة لن تخصص أيضًا أموالًا لشراء أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وبحسب ما قالته جوجل "نظرًا لأن المعدات تمثل نفقات كبيرة لشركة بحجمنا، فإننا سنكون قادرين على التوفير بشكل مفيد هنا، لقد وضعنا معيارًا عاليًا للامتيازات والمزايا ووسائل الراحة المكتبية الرائدة في الصناعة، وسنواصل ذلك في المستقبل، مع ملاحظة أن "بعض البرامج تحتاج إلى تطوير لكيفية عمل جوجل اليوم".

وعلاوة على ذلك، سيكون هناك أيضًا إعادة جدولة لفصول اللياقة اعتمادًا على كيفية استخدامها، وبحسب ما ورد، يتم اتخاذ جميع هذه التدابير للتركيز على الأعمال ذات الأولوية العالية، تعمل الشركة أيضًا على تقليل وتيرة التوظيف وإعادة تخصيص الفرق للتركيز على العمل ذي الأولوية الأعلى.

وجاء في بيان جوجل "كما ذكرنا علنًا، لدينا هدف للشركة يتمثل في تحقيق مدخرات دائمة من خلال تحسين السرعة والكفاءة، وكجزء من هذا، نجري بعض التغييرات العملية لمساعدتنا في أن نظل مشرفين مسؤولين عن مواردنا مع الاستمرار في تقديم الامتيازات والمزايا والمرافق الرائدة في المجال".