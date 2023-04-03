شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. واتس آب سيتيح للمستخدمين قريبا قفل الدردشات الفردية لمزيد من الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير سابق أن واتس آب يعمل على ميزة تتيح القدرة على تعديل الرسائل المرسلة، إلا أن تقرير جديد كشف أن التطبيق يعمل على ميزة أخري مثيرة للاهتمام والتي ستمكن المستخدمين من قفل الدردشات الفردية.

وبحسب موقع WABetaInfo فإن تطبيق المراسلة الفورية يخطط لطرح ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من قفل الدردشة الفردية، ومع هذه الميزة القادمة، سيتم السماح لمستخدمي واتس آب بقفل محادثات محددة وإبقائها مخفية أيضًا، ويضيف التقرير أيضًا أن المستخدمين سيكونون قادرين على قفل وفتح الدردشة المحددة باستخدام بصمات أصابعهم.

وأيضًا، سيتم الاحتفاظ بالدردشات المقفلة منفصلة عن الدردشات غير المؤمنة الأخرى التي توفر مزيدًا من الخصوصية للمستخدمين، لكن الميزة قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع طرحها مع التحديثات المستقبلية.

على جانب أخر يواصل تطبيق المراسلة الفورية واتس آب إضافة ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، حيث يقال إن الشركة تختبر ميزة جديدة تجريبية، وقد طرح واتس آب مؤخرًا تحديثًا من خلال Google Play Beta Program.

وكشف التحديث أن الشركة تعمل على ميزة جديدة متعلقة بالمكالمات تسمى الدردشات الصوتية لتطبيق Android الخاص بها، ومن المتوقع أن تصل هذه الميزة مع تحديث لاحق، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، ستتوفر ميزة الدردشات الصوتية القادمة ضمن المحادثات ومن المتوقع أن يتم طرحها مع تحديث التطبيق في الأيام المقبلة.