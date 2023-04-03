شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. واتس آب سيتيح للمستخدمين قريبا قفل الدردشات الفردية لمزيد من الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير سابق أن واتس آب يعمل على ميزة تتيح القدرة على تعديل الرسائل المرسلة، إلا أن تقرير جديد كشف أن التطبيق يعمل على ميزة أخري مثيرة للاهتمام والتي ستمكن المستخدمين من قفل الدردشات الفردية.
على جانب أخر يواصل تطبيق المراسلة الفورية واتس آب إضافة ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، حيث يقال إن الشركة تختبر ميزة جديدة تجريبية، وقد طرح واتس آب مؤخرًا تحديثًا من خلال Google Play Beta Program.
وكشف التحديث أن الشركة تعمل على ميزة جديدة متعلقة بالمكالمات تسمى الدردشات الصوتية لتطبيق Android الخاص بها، ومن المتوقع أن تصل هذه الميزة مع تحديث لاحق، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، ستتوفر ميزة الدردشات الصوتية القادمة ضمن المحادثات ومن المتوقع أن يتم طرحها مع تحديث التطبيق في الأيام المقبلة.