شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن عن اختيار رواد فضاء لبعثة Artemis II Lunar Flyby لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط ناسا لتقديم رواد الفضاء الأربعة لمهمتها Artemis II للتحليق فوق القمر، والمقرر إطلاقها في وقت مبكر من العام المقبل في ما سيكون أول رحلة مأهولة حول القمر منذ نهاية عصر أبولو منذ أكثر من 50 عامًا.

وسينضم مسؤولون من وكالة الفضاء الكندية (CSA)، التي تساهم برائد فضاء في الطاقم، إلى نظرائهم الأمريكيين للإعلان في هيوستن في مركز جونسون للفضاء، قاعدة ناسا لمراقبة المهام.

وسوف يمثل Artemis II أول رحلة مأهولة - ولكن ليس أول هبوط على سطح القمر - لبرنامج خليفة Apollo الذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر هذا العقد وإنشاء بؤرة استيطانية مستدامة هناك، مما يخلق نقطة انطلاق لاستكشاف الإنسان للمريخ.

وسيضم الطاقم الذي تم تقديمه حديثًا أول رائد فضاء كندي في مهمة على القمر، بالإضافة إلى ثلاثة أمريكيين من مجموعة من 18 رائد فضاء من ناسا - تسع نساء وتسعة رجال - تم اختيارهم لبرنامج Artemis في عام 2020.

وتم أيضًا اختيار مجموعة Artemis 18، وهي مزيج من رواد الفضاء المخضرمين والوافدين الجدد نسبيًا، على أساس التنوع، لذلك من المرجح أن يشمل الطاقم الذي تم تقديمه ليس فقط المرأة الأولى ولكن أول شخص ملون مخصص لمهمة القمر.

واكتملت مهمة انطلاق Artemis I بنجاح في ديسمبر 2022، وتوجت الإطلاق الافتتاحي لصاروخ ناسا الضخم القوي من الجيل التالي ومركبتها الفضائية Orion المبنية حديثًا في رحلة تجريبية غير مأهولة استغرقت 25 يومًا.

الهدف من رحلة Artemis II، وهي رحلة مدتها 10 أيام و 1.4 مليون ميل (2.3 مليون كيلومتر) حول القمر والعودة، هو إثبات أن جميع أجهزة دعم الحياة في Orion والأنظمة الأخرى ستعمل على النحو المصمم، مع رواد الفضاء على متنها في الفضاء السحيق.

من المقرر أن تبدأ الرحلة في عام 2024.

كما هو مخطط له ، سوف يغامر Artemis II بحوالي 6400 ميل (10،300 كم) وراء الجانب البعيد من القمر قبل العودة ، مما يمثل أقرب ممر قام به البشر إلى القمر الصناعي الطبيعي للأرض منذ Apollo 17 ، والذي حمل جين سيرنان وهاريسون شميت إلى القمر. السطح في ديسمبر 1972.

كانوا آخر رواد فضاء ناسا الـ 12 الذين ساروا على القمر خلال ست بعثات أبولو بدأت في عام 1969 مع نيل أرمسترونج وإدوين "باز" ألدرين.

في أبعد مسافة عن الأرض، من المتوقع أن يصل Artemis II إلى نقطة تبعد أكثر من 230.000 ميل (370.000 كم)، مقارنة بالارتفاع النموذجي لمدار الأرض المنخفض لمحطة الفضاء الدولية، على بعد حوالي 250 ميلاً (420 كم) فوق الكوكب.

تم نقل طاقم Artemis II إلى مدار حول الأرض فوق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) المكون من مرحلتين التابع لناسا، وسيتدرب على مناورات يدوية مع مركبة Orion الفضائية قبل إعادة التحكم في الكبسولة إلى مركز التحكم الأرضي لإجراء مزيد من الاختبارات وجزء التحليق فوق القمر من المهمة.

ستبلغ رحلة الذهاب ذروتها مع دوران Orion حول القمر، ثم استخدام كل من جاذبية الأرض والقمر لإرسال المركبة الفضائية في رحلة عودة خالية من الدفع تستغرق حوالي أربعة أيام أخرى، وتنتهي في رشاش في البحر.

بالمقارنة مع برنامج أبولو، الذي وُلد في سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في حقبة الحرب الباردة، فإن Artemis ذو قاعدة أوسع، حيث يعمل على تجنيد شركاء تجاريين مثل SpaceX التابع لـ Elon Musk ووكالات الفضاء الحكومية في كندا وأوروبا واليابان.

كما أنه يمثل إعادة توجيه رئيسية لطموحات ناسا في رحلات الفضاء البشرية إلى ما وراء مدار الأرض المنخفض بعد عقود من التركيز على مكوكات الفضاء ومحطة الفضاء الدولية.