تكنولوجيا: Acer تعلن عن Acer Aspire 3 في السوق الهندي بمعالج Intel Core i3-N305

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer في السوق الهندي عن جهاز Acer Aspire 3 الذي يأتي بمعالج Intel Core i3-N305، ويتوفر باثنان من الأحجام في الشاشة.

ينطلق جهاز Acer Aspire 3 باثنان من النماذج التي تختلف في حجم الشاشة بين 14 و15.6 إنش، وجودة عرض FHD، كما يتميز الجهاز بسماكة 18.9مم، ووزن 1.7 كجم.

أيضاً يضم الجهاز اثنان من المكبرات الصوتية بنظام ستريو، مع ميكروفون يدعم تقنية عزل الضوضاء في الجهاز، كما يضم الجهاز كاميرة webcam HD بدقة 720 بيكسل.

كما يدعم Acer Aspire 3 معالج Intel Core i3-N305، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة SSD.

وتقدم Acer هذا الإصدار بنظام تبريد محسن، مع مروحة بحجم أكبر لتشتيت الحرارة، وتؤكد الشركة على أن الجهاز يقدم عمر شحن يصل إلى 11 ساعة من التشغيل، كما يأتي بنظام تشغيل Windows 11، ويدعم تقنية Cortana لتشغيل الجهاز بالأوامر الصوتية.

أيضاً يضم Aspire 3 منفذ USB-C، ومنفذ USB 3.2 Gen1 فئة A، وHDMI 2.1، وقفل Kensington، مع مدخل للسماعات.

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