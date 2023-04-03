تكنولوجيا: خدمة Google Bard تحصل على ترقية كبيرة للمنافسة مع ChatGPT و GPT-4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل عن روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي المسمى Bard منذ فترة، والذي كان من المفترض أن ينافس ChatGPT. ومع ذلك، قدمت خدمة الدردشة استجابة خاطئة وتسببت في لحظة محرجة للشركة.

تسبب هذا في خسارة 100 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة جوجل، وردًا على الانتقادات الموجهة للعرض التوضيحي الفاشل لخدمة Bard في شهر فبراير، عالج الرئيس التنفيذي لشركة جوجل هذه المشكلة مؤخرًا.

فقد أكد سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي، للمستمعين في مقابلة على بودكاست هارد فورك لصحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة أن خدمة Bard ستتم ترقية قريبًا إلى نموذج لغة مسارات أكثر قدرة (PaLM).

وأوضح بيتشاي أن PaLM هو نموذج لغة أكثر حداثة وهو أكبر حجمًا وأكثر ملاءمة للتعامل مع مهام مثل التفكير المنطقي ومشكلات الترميز.

تعمل Bard حاليًا على نسخة خفيفة الوزن وفعالة من LaMDA. وستجلب الترقية إلى PaLM المزيد من القدرات، مثل مهارات أفضل في حل المشكلات الرياضية والاستدلال.

وأقر بيتشاي بأن نهج الشركة المحافظ في تطوير الذكاء الاصطناعي قد ساهم في قيود Bard. وكشف أنه ناقش المشروع مع مؤسسي جوجل لاري بيدج وسيرجي برين وأنه من المهم عدم إصدار نموذج أكثر قدرة قبل أن يتمكنوا من التعامل معه بشكل جيد.

على الرغم من النكسات، فإن بيتشاي متفائل بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي وفوائده المحتملة. ومع ذلك، فقد أكد أيضًا على أهمية توقع المخاطر المرتبطة بالنمو السريع للذكاء الاصطناعي وتطوره لمواجهة تلك التحديات.

تم إصدار Bard للجمهور العام في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في 21 مارس ولكنه فشل في جذب نفس القدر من الاهتمام مثل Bing AI من مايكروسوفت و ChatGPT من OpenAI. ولكن مع الترقية القادمة، تأمل جوجل في التنافس مع هذه البرامج.

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