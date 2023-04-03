علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: جهاز ASUS Chromebox 5 Mini مع معالج Intel Core U متاح للبيع الآن

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم وصول جهاز Asus Chromebox 5 mini إلى الأسواق الآن بعد إصداره في يناير. يأتي Asus mini الجديد مع سلسلة Core U من معالجات الجيل الثاني عشر من Intel Core i7 مع ذاكرة DDR4 بسعة 32 جيجابايت.

يوفر Asus Chromebox 5 أداءً متميزًا واستجابة فورية لتحسين الإنتاجية، كما أنه يتيح تعدد المهام بسلاسة دون أي تباطؤ.

يعمل Asus Chromebox 5 بنظام ChromeOS ويدعم ذاكرة DDR4-3200 أحادية القناة وما يصل إلى PCIe Gen 4 × 4 SSD. وهو يأتي مجهز بمنفذي HDMI ومنفذ DisplayPort وإيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية وأربعة منافذ USB-A ومقبس صوت 3.5 ملم.

يوجد أيضًا منافذ Thunderbolt 4 و USB-C خلفية. كما يتوفر الدعم اللاسلكي عبر Wi-Fi 6E أيضًا في الجهاز الصغير. علاوةً على ذلك، تم تجهيزه بمعالج رسومات Intel Iris Xe لتقديم صور مذهلة.

يدعم الجهاز ما يصل إلى أربع شاشات بدقة 4K ويوفر Thunderbolt 4 اتصالاً سريعًا ومتعدد الاستخدامات.

يتمتع النظام بالتحديثات التلقائية للبرامج والأمان لحمايته من الفيروسات والبرامج الضارة. كما يسمح دعم Google Play المدمج للمستخدم بالوصول إلى مجموعة كاملة من التطبيقات.

يدعم Chromebox 5 أيضًا تسجيل Zero-Touch-Enrollment كما أن إدارة تكنولوجيا المعلومات أسهل من خلال Chrome Enterprise.

يمكن أن يدعم Chromebox 5 mini شحنًا لاسلكيًا يصل إلى 15 واط ويبلغ سعر طراز i5-1240P حوالي 660 دولارًا.

تقول Asus إن جهاز Chromebox 5 mini يوفر تجربة مستخدم غامرة تجمع بين الأداء المتفوق والوظائف المتطورة. كما أنه يوفر جاذبية جمالية بتصميمه الأنيق والصديق للبيئة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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